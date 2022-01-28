Красноярский ТЮЗ поставил оперу «Жанна Д`Арк»

Премьера спектакля «Жанна Д`Арк» в постановке Романа Феодори состоится 14 февраля. Композитор Ольга Шайдуллина и драматург Михаил Бартенев написали её специально для Красноярского ТЮЗа.

Несмотря на то, что у ТЮЗа есть опыт создания музыкальных спектаклей и даже Национальная театральная премия «Золотая Маска» за лучшую постановку в категории «оперетта/мюзикл» («Биндюжник и Король», 2017), «Жанна Д`Арк» для всех участников проекта – смелый эксперимент на поле музыкального театра. ТЮЗ впервые представит постановку в жанре оперы для драматического театра.

Впервые артистам предстоит исполнять сложные вокальные партии. Впервые музыку в спектакле будет исполнять оркестр из одиннадцати музыкантов под управлением Николая Балышева. Основу оркестра составляют музыканты коллектива «Siberian Percussion».

За визуальную составляющую постановки отвечают художник-сценограф Даниил Ахмедов, художник по костюмам Ольга Никитина и художник по свету Тарас Михалевский. В качестве хореографа для работы над спектаклем приглашена Полина Пшиндина (Франция, Париж).

Жанна Д`Арк – национальная героиня Франции, деревенская девушка, которая встала на защиту своей страны и повлияла на ход столетней войны. Она возглавила армию и помогла законному королю Франции взойти на престол, а потом была предана суду и сожжена как еретичка. Её жизнь, короткая и яркая, как вспышка, стала легендой.

Для создателей спектакля история Жанны Д`Арк – это в первую очередь путь взросления, процесс осознания сложности и жестокости мира, драма столкновения преданности и предательства, веры и ханжества, искренности и обмана.