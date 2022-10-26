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На Коммунальном мосту в Красноярске заменят асфальт

На Коммунальном мосту в Красноярске заменят асфальт
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: vk.com/feelek

Покрытие на мосту в последний раз меняли пять лет назад.

#НОВОСТИ

В бюджете Красноярска на 2023 предусмотрят 200 млн рублей на ремонт Коммунального моста. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат местного Горсовета Семен Сендерский.

В департаменте горхозяйства администрации города эту информацию подтвердили, уточнив, что речь идет только о замене дорожного покрытия — других работ не предусмотрено.

Добавим, в последний раз асфальт на Коммунальном мосту меняли в 2017.

Также в мэрии рассказали, что в следующем году за счет бюджета города будут также отремонтированы:

  • ул. Семафорная (на участке от ул. Матросова до ул. Судостроительная);
  • ул. Щорса (на участке от ул. Мичурина до ул. Павлова);
  • ул. Аральская;
  • ул. Свердловская (в районе гипермаркета "Лента);
  • пер. Светлогорский.

В общей сложности, на развитие дорожного комплекса и ЖКХ Красноярска в 2023 будет потрачено порядка 6,9 млрд рублей.

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Автор: Петр Савельев
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