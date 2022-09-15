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В Красноярске изменится схема движения на время строительства метро

В Красноярске изменится схема движения на время строительства метро
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Региональный Минтранс рассказал, какие улицы будут перекрыты и как будут ехать машины.

#НОВОСТИ

На время строительства красноярского метрополитена в городе изменится схема движения. О том, что ждет красноярцев рассказал замиминистра транспорта Красноярского края Ренат Даутханов.

По его словам, стройка начнется с подземной линия от ул. Высотная до ул. Шахтеров, где она выйдет на поверхность и пойдет до ул. Ястынская. Первые же строительные площадки появятся на ул. Молокова и площади Революции.

Чтобы машины и стройка не мешали друг другу, было решено изменить схему движения в центре Красноярска.

В частности:

  • ул. Карла Маркса перекроют на четырех участках. Произойдет это примерно в середине ноября;
  • пр. Мира станет односторонним на участке от ул. Профсоюзов до ул. Парижской Коммуны;
  • на правый берег можно будет проехать по маршруту: пр. Мира — ул. Вейнбаума — Коммунальный мост;
  • с пр. Мира на ул. Карда Маркса можно будет попасть по ул. Перенсона и ул. Кирова;
  • на ул. Партизана Железняка можно проехать по пр. Мира — правым поворотом на ул. Сурикова — ул. К. Маркса. Для этого отрезок ул. Сурикова от пр. Мира в направлении ул. К. Маркса станет односторонним;
  • участок ул. Горького от пр. Мира до ул. Карла Маркса будет двусторонним;
  • проезд вдоль центрального входа краевой библиотеки от пр. Мира до ул. К. Маркса будет двусторонним;
  • движение по перпендикулярным пр. Мира улицам Робеспьера, Декабристов, Диктатуры Пролетариата, Кирова, Перенсона и Вейнбаума останется без изменений.

В Красноярске изменится схема движения на время строительства метро 1

Также власти заверили, что ко всем жилым домам и зданиям организаций, размещенным на Маркса и попадающим в зону ограничения движения, будет организован проезд по временной схеме.

Существующая маршрутная сеть Красноярска исчерпала себя и уже не отвечает требованиям времени, поэтому ее ждет серьезная трансформация, в основе которой — линия легкорельсового транспорта, под которую будут адаптированы другие маршруты. Разработка новой транспортной концепции города будет идти параллельно со строительством метро», — рассказал Даутханов.

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На площади Революции приступили к пересадке зеленых насаждений и демонтажу лавочек, урн, качель. Там в скором времени приступят к строительству метро.

Сергей Еремин назначен ответственным за координацию строительства метро

Губернатор края Александр Усс провел штаб по строительству красноярского метро. В ходе мероприятия была определена организационная структура оперштаба, сообщили в краевом правительстве.

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Сегодня в стенах правительства края подписали контракты для выполнения проектных и строительно-монтажных работ для создания линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта.

Автор: Петр Савельев
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