В Красноярске закрыли часть улицы Молокова из-за строительства метротрама

В Красноярске зашли на еще одну площадку для строительства метро. Бурением скважин будут заниматься на улице Молокова.

В пресс-службе мэрии рассказали, что работы будет вести «Западно-Уральская Буровая Компания» «в рамках строительства линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта».

До 4 октября по четной стороне Молокова перекрыли правую полосу от дома № 56/1кБ до дома № 72/2, а по нечетной закрыли крайнюю правую полосу от дома № 39 до № 17. Работы будут вести по этапам на участках длиной не более 70 м. Бурением будут заниматься только с 8 утра и до 20:00.