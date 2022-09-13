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В Красноярске закрыли часть улицы Молокова из-за строительства метротрама

В Красноярске закрыли часть улицы Молокова из-за строительства метротрама
Иллюстрация: скриншот Яндекс.Карты

В Красноярске зашли на еще одну площадку для строительства метро. Бурением скважин будут заниматься на улице Молокова.

#НОВОСТИ
В пресс-службе мэрии рассказали, что работы будет вести «Западно-Уральская Буровая Компания» «в рамках строительства линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта».
 
До 4 октября по четной стороне Молокова перекрыли правую полосу от дома № 56/1кБ до дома № 72/2, а по нечетной закрыли крайнюю правую полосу от дома № 39 до № 17. Работы будут вести по этапам на участках длиной не более 70 м. Бурением будут заниматься только с 8 утра и до 20:00.  
 
Ранее DK.RU писали, что работы стартовали и на площади Революции. Там убрали качели и малые архитектурные формы, а также пересадили часть деревьев.
 
Контракт для выполнения проектных и строительно-монтажных работ для создания линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске был подписан с компанией «Моспроект-3». Работы должны закончить в 2026-м году. 
 
Автор: Петр Савельев
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