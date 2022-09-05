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В Красноярске на площади Революции начинается строительство метро

В Красноярске на площади Революции начинается строительство метро
Иллюстрация: Илья Зайцев

На площади Революции приступили к пересадке зеленых насаждений и демонтажу лавочек, урн, качель. Там в скором времени приступят к строительству метро.

#НОВОСТИ

Работы ведет «Красгорпарк», который управляет этим пространством. Там пока подробности не сообщают. Илья Зайцев, депутат Заксобрания, рассказал, что на демонтаж уйдет около месяца, а на пересадку деревьев — около 2 недель. Сейчас попасть на площадь Революции нельзя, общественное пространство огорожено забором. 

Кустарники пересадят на левобережную набережную, в скверы в Кировском районе и Космонавтов (Советский район). Урны и лавочки планируют разместить в сквере Космонавтов. 

Ранее DK.RU писали, что контракт для выполнения проектных и строительно-монтажных работ для создания линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске был подписан с компанией «Моспроект-3». К работам приступят уже в этом году, а закончат в 2026-м. 

 
Автор: Петр Савельев
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