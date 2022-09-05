В Красноярске на площади Революции начинается строительство метро

На площади Революции приступили к пересадке зеленых насаждений и демонтажу лавочек, урн, качель. Там в скором времени приступят к строительству метро.

Работы ведет «Красгорпарк», который управляет этим пространством. Там пока подробности не сообщают. Илья Зайцев, депутат Заксобрания, рассказал, что на демонтаж уйдет около месяца, а на пересадку деревьев — около 2 недель. Сейчас попасть на площадь Революции нельзя, общественное пространство огорожено забором.

Кустарники пересадят на левобережную набережную, в скверы в Кировском районе и Космонавтов (Советский район). Урны и лавочки планируют разместить в сквере Космонавтов.

Ранее DK.RU писали, что контракт для выполнения проектных и строительно-монтажных работ для создания линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске был подписан с компанией «Моспроект-3». К работам приступят уже в этом году, а закончат в 2026-м.