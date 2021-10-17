Коммунальному мосту исполнилось ровно 60 лет

Коммунальный мост в Красноярске празднует 60-летний юбилей. 17 октября 1961 года конструкция была испытана на прочность.

Решение о строительстве моста было принято 18 января 1940 года. Проект разработал профессор и член Академии архитектуры СССР Александр Дмитриев. Однако начало войны отложило строительство. В 1956 году московский институт «Гипрокоммундортранс» разработал новый проект.

Главной особенностью Коммунального моста стали двадцать полуарок, вес которых больше 1,5 тыс. тонн. Мост был включен в справочник ЮНЕСКО «Мостостроение мира».

Длина Коммунального моста в Красноярске — 2,3 тыс. метров, ширина — 23,4 метра, высота — 26 метров. Для испытания прочности конструкции на мост загнали 140 самосвалов с гравием.

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