Сергей Ерёмин: на будущее города нужно смотреть глазами молодых

Этот разговор состоялся за столиком кафе на пешеходной части Мира. Пока мэр общался с журналистами, к нему запросто подходили молодые люди с проектами активностей.

Спустя неделю Сергей Ерёмин вынужден будет приостановить проект «В центре Мира» на месяц. Решение далось нелегко. «Просто сердце сжимается», — признался глава города. Поэтому мы все равно начнем с разговора о пешеходном эксперименте и будем надеяться, что через месяц вновь встретимся «В центре Мира».

Гостиная для красноярской семьи

Сергей Васильевич, вам нравится то, что здесь сейчас происходит? Проект «В центре Мира» зашел горожанам?

— Проект «В центре Мира» возник не случайно: он стал ответом на потребность людей в городском пространстве такого формата. Мог ли такой проект появиться, к примеру, три года назад, сказать сложно. Проспект Мира был тогда другим. Но сегодня эта улица претендует на роль настоящей гостиной для встреч большой красноярской семьи. Горожане в выходные могут здесь отдохнуть от будничной суматохи, прогуляться, послушать живую музыку или, сидя в уличном кафе, насладиться особой атмосферой уютного общественного пространства. С другой стороны, на Мира открывается возможность для наших артистов, художников и других творческих людей выразить себя. В этом проекте мы решили показать новый уровень уличной культуры. Причем красноярцы сами становятся его главными продюсерами, им требуется лишь слегка помочь в этом. Оценивать, насколько удалась реализация идеи пешеходного проспекта, будем осенью.

Насколько перекрытие части Мира в выходные дни повлияло на плотность потока на соседних улицах?

— Безусловно, когда мы запускали проект, то просчитывали возможные транспортные издержки. Вы наверняка заметили, что в последние годы мы стараемся разгрузить от автомобильного трафика центральную часть города, в том числе проспект Мира. Необходимо стремиться к тому, чтобы центральная историческая улица перестала выполнять функции обычной транзитной зоны. Мы целенаправленно трансформируем дорожный каркас, создаем возможности для удобного передвижения из района в район, в обход центра. К тому же часть проспекта становится пешеходной только в выходные.

В городе нужно соблюдать баланс между интересами транспорта и пешеходного движения — от этого мы никуда не уйдем. Иначе транспорт нас подавит, и мы перестанем ощущать город своим домом.

Здесь будет город-парк

Год назад в интервью «ДК» вы назвали топ-5 знаковых проектов благоустройства Красноярска, и все они реализовались. Давайте продолжим традицию. Итак?

— Первый — озеро-парк «Октябрьский» на Бугаче. Рассчитываю, что мы сможем сделать в этом месте качественную площадку для отдыха.

Второй — набережная Енисея в Кировском районе. Она станет венцом Вавиловского пешеходного кольца. Третий — капремонт ул. Павлова и Павловский бульвар. И в перспективе, восстановив нарушенную пешеходную связь ул. Павлова и ул. Вавилова через железную дорогу, мы сможем соединить ул. Павлова с Вавиловским кольцом. Четвертый — пешеходный мост через ул. Карла Маркса на Стрелке, компонент Центрального паркового кольца. И, конечно же, для меня всегда в топе наши программы поддержки благоустроительных инициатив горожан: конкурс «Самый благоустроенный район», программа «Инициативное бюджетирование» и конкурс «Лучшая концепция озеленения».

Помню, как в 2018 году я мечтал: вот бы за пять лет благоустроить 50 парков и скверов. Благодаря различным программам финансирования за последние четыре года нам удалось модернизировать и построить с нуля около 100 зеленых уголков.

Вы не раз называли создание общественных пространств философией города. Однако эта та философия, которая воплощается не в теории, а на практике, в конкретных проектах.

— Я уверен, что в городе нужно создавать как можно больше благоустроенных пространств: это наши места вдохновения и энергетической подпитки.

А у вас есть личное место силы в Красноярске?

— Для меня такими местами являются наши обновленные набережные. Когда мы начали благоустройство левобережной набережной, мало кто верил, что ее можно настолько преобразить. Причем речь не только о внешних атрибутах, но и о наполнении новыми смыслами — спортом, творчеством. Но теперь душа болеет и за правобережную набережную, которой мы тоже плотно занимаемся не первый год. Уверен, что нужно убрать сложившийся благоустроительный диспаритет, когда все самое лучшее на левом берегу. И мы к этому продолжим стремиться.

Представляю, как вам больно смотреть на частично затопленные набережные.

— Так и есть! Столько души мы вложили в благоустройство, и сейчас вся эта красота оказалась под водой. Такие подтопления у нас бывают далеко не каждый год. Оператор парковых пространств — «Красгорпарк» — действовал по обстановке. Все элементы, которые можно было оперативно убрать, они убрали. Но ряд объектов, как, например, лежаки, перголы, закреплены почти намертво. Если бы их начали демонтировать, конструкции пострадали бы еще больше. Восстанавливать благоустройство мы, конечно, будем. Для меня эта ситуация — как потоп в квартире, после которого мы обязательно сделаем ремонт.

Набережные — это только одна сторона вопроса. Главное для нас — сохранить систему жизнеобеспечения города. Для этого делается все возможное.

Электротранспортный каркас

Давайте поговорим о развитии электротранспорта в городе. Будет ли расширяться дальше маршрутная сеть троллейбусов и трамваев? И все-таки какова судьба красноярского метро?

— Электротранспорт, по моему мнению, — самый перспективный вид городских пассажирских перевозок. В текущем году город обновил четверть всего троллейбусного парка, появились машины нового поколения с автономным ходом. После долгого перерыва электротранспорт снова соединил два наших берега троллейбусным маршрутом № 6 через Коммунальный мост. А первые экологические маршруты запустили еще в прошлом году: № 15 и № 5.

Продолжаем двигаться в направлении реновации парка электротранспорта. Поскольку средства требуются немалые, активно ищем финансовые ресурсы в федеральных программах.

Троллейбусы наряду с трамваем должны стать частью каркаса электрического пассажирского транспорта в Красноярске. Сюда же относится городская электричка и, конечно же, метро. Для меня метро — это инвестиции в будущее города. Почему-то все привыкли считать прямые затраты, но развитие метро — это и развитие экономики в целом.

Вообще, есть идеальное понимание, как у нас должен выглядеть каркас электрического пассажирского транспорта. Это комбинация трамвайного и троллейбусного сообщения, электричка по внешнему кольцу города и ветка метро, которая соединила бы всю конструкцию по центру.

В поисках городской фамилии

Сейчас модно говорить о бренде городов. Казань, например, позиционируется как третья столица России, Санкт-Петербург — культурная столица. Вы как считаете, Красноярск — он про что?

— У Красноярска, безусловно, есть свои отличительные черты и особенности. Нашему городу нужен сильный бренд, причем такой, который позиционирует нас не только в пределах России, а выстреливает на весь мир. Для меня главный вопрос — какую черту нашего города поставить во главу угла? Что является нашим символом? Пока мы не смогли нащупать нечто действительно подходящее со всех точек зрения. У нас уже есть опыт использования локальных слоганов: «Красноярск — душа и сила Сибири», «СтоЛИЦА»…

Наша «стоЛИЦА» мне и сейчас близка: она о сообществе новых горожан, не диванных философов, а созидающих трудягах, которые стремятся сами что-то изменить, сделать мир вокруг себя лучше. И таких горожан становится все больше. Но я понимаю, что ни мэр, ни самые крутые в мире специалисты не могут быть носителями идеи бренда города. Она должна быть принята горожанами и стать частью каждого из нас. Это как общая городская фамилия: у всех она есть, с ней связана жизнь твоей семьи. Так же и бренд. И сейчас мы находимся в поиске, прорабатываем идеи, тем более впереди 400-летие Красноярска.