Красноярский Коммунальный мост станет объектом культурного наследия

На Коммунальном мосту, на остановке «Остров отдыха», появилась табличка, на которой написано «объект культурного наследия регионального значения. Охраняется государством».

На табличке есть специальный QR-код. Отсканировав его, можно узнать историю моста.

Пока информационная табличка огорожена желто-черной лентой — рабочим необходимо доделать основание.

Напомним, Коммунальный мост был построен в 1961 году. Он является одним из одиннадцати действующих мостов через реку Енисей и входит в справочник ЮНЕСКО «Мостостроение мира».