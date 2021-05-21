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Красноярский Коммунальный мост станет объектом культурного наследия

Красноярский Коммунальный мост станет объектом культурного наследия
Иллюстрация: Яндекс

На Коммунальном мосту, на остановке «Остров отдыха», появилась табличка, на которой написано «объект культурного наследия регионального значения. Охраняется государством».

#НОВОСТИ

На табличке есть специальный QR-код. Отсканировав его, можно узнать историю моста.

Пока информационная табличка огорожена желто-черной лентой — рабочим необходимо доделать основание.

Красноярский Коммунальный мост станет объектом культурного наследия 1

Напомним, Коммунальный мост был построен в 1961 году. Он является одним из одиннадцати действующих мостов через реку Енисей и входит в справочник ЮНЕСКО «Мостостроение мира».

 

Автор: Юлия Тарабан
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