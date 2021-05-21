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Красноярскэнергосбыт отключил 38 котельных в крае за долги

Красноярскэнергосбыт отключил 38 котельных в крае за долги
Автор фото: Daniel Kirsch. Иллюстрация: pixabay.com

Как сообщила пресс-служба компании, должники были предупреждены еще месяц назад: если задолженность за электроэнергию не будет погашена, то после окончания отопительного сезона начнутся отключения.

#НОВОСТИ

Часть должников сумела выполнить обязательства по оплате, в отношении остальных с 18 мая энергосбыт начал процедуру ограничения подачи электроэнергии по мере того, как в районах завершается отопительный сезон.

На сегодняшний день обесточены шесть котельных самого злостного должника среди краевых предприятий, занимающихся производством тепловой энергии - МУП «Районный коммунальный комплекс» Ачинского района с долгом 22,9 млн рублей. Кроме того, в Ачинском районе отключены четыре котельные ООО «Коммунсервис» с долгом 2,5 млн рублей и две котельные ООО «Коммунальщик», задолжавшего 2,4 млн рублей.

11 котельных энергетики были вынуждены отключить в Уяре в связи с крупным долгом муниципального унитарного предприятия «Городское коммунальное хозяйство», который на сегодняшний день достиг 8,6 мл рублей.

В Канске были обесточены 7 котельных, принадлежащих ООО «Коммунальщик Канского района». Предприятие регулярно попадает в антирейтинг худших потребителей электроэнергии, его долг перед энергетиками превысил 11 млн рублей.

Кроме того, в Канском районе отключены две котельные ресурсоснабжающей компании ООО «Таёжное» (задолженность 2 млн рублей). В Рыбинском районе под отключение попали три котельные ООО «Уральский коммунальный комплекс» (долг 1,8 млн рублей), в Лесосибирске – одна котельная ООО «Альянс» (долг 8,2 млн рублей), в Нижнеингашском районе – две котельных ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» (648 тыс. рублей).

Красноярскэнергосбыт готовит в отношении должников представления в прокуратуру, Ростехнадзор и другие надзорные органы, а также ходатайствует в суде о взыскании задолженности и привлечении директоров организаций к административной ответственности в случае неисполнения ими требований о самоограничении потребления электроэнергии.

 

Автор: Петр Савельев
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