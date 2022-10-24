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Высокогорский мост в Красноярском крае готов на 75%

Высокогорский мост в Красноярском крае готов на 75%
Иллюстрация: Минтранспорта

В Красноярском крае полным ходом идут работы по возведению мостового перехода через Енисей.

#НОВОСТИ

Высокогорский мост возводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В настоящий момент возведены полностью 11 опор, а также установлены 8 пролетов из 10, предусмотренных проектом.

Опоры для Высокогорского моста через Енисей возводились два года. Эксперты говорят, что процесс строительства осложнялся тем, что поскольку дно Енисея состоит из твердой породы гнейс, что по своим характеристикам не уступающей по прочности граниту.

По словам Дмитрия Зотина, замминистра транспорта края, готовность объекта составляет 75%, ежедневно в работах задействовано 135 рабочих.

Оставшиеся пролеты возведут в следующем строительном сезоне, предположительно весной 2023.

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Автор: Петр Савельев
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