Красноярский край — чемпион Сибири по инвестициям

Уходящий год показал, что экономика края в целом выдержала пандемийный удар, и результаты работы разных отраслей точно будут выше прошлогодних, а по некоторым секторам — и выше 2019 года.

Самое главное — наш регион остается привлекательным для инвесторов и сохраняет высокие позиции в рейтинге RAEX: по итогам 2020 года мы находимся на пятом месте среди всех субъектов Федерации и сдавать позиции не намерены. Кредитные рейтинги, которые присваивают ведущие рейтинговые агентства — Fitch, Moody»s, Standard & Poor’s, АКРА, также повышаются. Только за первую половину 2021 года объем инвестиций вырос почти на треть по отношению к аналогичному периоду 2020 года. В целом за год мы ожидаем рост на 15 %, в абсолютных цифрах инвестиции в край достигнут 580 млрд рублей. Среди регионов Сибирского федерального округа это рекордный показатель.

Согласно долгосрочным прогнозам, за 15 лет (с 2022 по 2036 год) общий объем инвестиций в край составит порядка 20 трлн рублей. Наиболее капиталоемкими направлениями в крае останутся нефтедобыча, металлургия, транспорт и энергетика — инвестиции в эти сектора экономики составят порядка 75 % общего объема. Вслед за этими отраслями, мы уверены, подтянется и строительство, будет развиваться транспортная сфера, в том числе Северный морской путь и сопряженные транспортные системы.

Главный драйвер такого роста — это КИП «Енисейская Сибирь», в 2020 году он перешел в стадию реализации. В Арктической зоне стартовали крупные проекты по нефте- и угледобыче и добыче металлических руд. В 2021 году стартовал проект Красноярской технологической долины — кластера перерабатывающих производств на основе традиционно сильных отраслей и в кооперации с ними. В октябре здесь появился первый резидент — «Хенкон Сибирь», в начале декабря зашел второй — «Сибирские алюминиевые диски». Новые предприятия — это новые высокотехнологичные рабочие места и увеличение занятости на предприятиях-контрагентах.

В нынешнем году мы завершили большую работу по формированию системы документов стратегического планирования края и приняли новую программу «Комплексное развитие территорий Красноярского края». Сформулировали критерии для муниципальных комплексных проектов развития, выделили деньги. Иными словами, дали возможность муниципалитетам получить средства на те направления, которые они считают приоритетными — как правило, это создание и ремонт объектов коммунальной, спортивной, образовательной, культурно-досуговой, транспортной инфраструктуры. Общий объем уже утвержденных муниципальных комплексных проектов развития до 2024 года — 17 млрд 629 млн рублей.

Отдельно хочу отметить проект комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года, который в настоящее время находится на утверждении в правительстве РФ. Согласно этому документу, в развитие города будет инвестировано порядка 120 млрд рублей. В Норильском промышленном районе продолжится глубокая модернизация производственных мощностей.

Идет подготовка к реализации беспрецедентного по масштабам проекта неф-тедобычи «Восток Ойл».

В активной фазе реализации находится проект по освоению Сырадасайского месторождения, расположенного в 110 км юго-восточнее поселка Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются более чем в 5 млрд тонн. Проект включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского угольного терминала, автодороги, вахтового поселка, электростанции, аэродрома и других объектов. Объем инвестиций до 2024 года — более 45 млрд рублей.

Продолжается строительство Высокогорского моста, в 2022 году планируется возведение автомобильных подъездов к нему. Это повысит транспортную доступность Ангаро-Енисейского экономического района и станет стимулом реализации новых проектов в золотодобывающей отрасли, а также в добыче и переработке свинцово-цинковых руд и магнезита.