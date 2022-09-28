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Транспортной системе Красноярского края добавили 1,7 млрд рублей

Транспортной системе Красноярского края добавили 1,7 млрд рублей
Иллюстрация: t.me/krudor_2650627

Почти половина этих денег пойдет на подготовку к строительству метро в Красноярске.

#НОВОСТИ

Расходы на краевую госпрограмму «Развитие транспортной системы» увеличатся на 1,66 млрд рублей. Об этом рассказали в Законодательном собрании региона по итогам заседания комитета по экономике и налоговой политике.

Больше всего денег из этой суммы пойдет на подготовку территории строительства линии метротрамвая в Красноярске. На эти цели будет потрачено 814 млн рублей.

Еще 474 млн федеральных рублей выделят на строительство Высокогорского моста в Енисейском районе, автомобильной дороги к нему и обхода у переправы.

Плюс к этому, на 470 млн рублей увеличится дорожный фонд Красноярского края.

Дополнительные средства по этим и другим направлениям выделяются в рамках осенней корректировки бюджета.

В целом корректировка значительная по всем направлениям. Нужно сказать, что дефицит бюджета уменьшается, идет поступательное движение по всем отраслям, обеспечение финансовыми средствами основных программ Красноярского края», — отметил председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.

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Власти региона подготовили осеннюю корректировку бюджета. Доходы краевой казны вырастут более чем в два раза сильнее расходов, а соответственно сократиться дефицит.

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Автор: Петр Савельев
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