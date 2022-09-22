Краевые акции аэропорта Красноярск продали почти за полмиллиарда
Итоговая цена оказалась более чем вдвое рыночной стоимости пакета.
В Красноярске прошли торги за часть акций городского аэропорта. На продажу было выставлено 15% акций воздушной гавани, принадлежавших правительству Красноярского края.
Как рассказали DK.RU в региональном Минтрансе, новым владельцем этих бумаг стала компания «КрасИнвест», которая до этого имела 51% акций аэропорта.
Стартовая цена лота составляла 453,5 млн рублей. Итоговая же сумма превысила 476 млн рублей, при рыночной стоимости пакета, по данным краевого Минстранса, в 226,78 млн рублей.
Напомним, что 15-процентная часть краевых акций аэропорта Красноярск, была выставлена на продажу еще в июле 2022. Поученные средства планируют направить на развитие воздушной гавани.
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