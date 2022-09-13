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Стартовая цена части краевой доли аэропорта Красноярск составит менее полумиллиарда рублей

Стартовая цена части краевой доли аэропорта Красноярск составит менее полумиллиарда рублей
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Сам аукцион пройдет через неделю. Планируется продать 15% акций порта, которые принадлежат правительству региона.

#НОВОСТИ

Торги за 15% акций аэропорта Красноярск начнутся с 453,5 млн рублей, сообщает ТАСС, со ссылкой на Министерство транспорта Красноярского края. В правительстве DK.RU подтвердили эту информацию.

Речь идет о части пакета акций «ЭРА групп» (владеет имуществом порта), принадлежащего краевому госпредприятию «Центр транспортной логистики». Сейчас это 49%. После закрытия сделки, за госкомпанией соответственно останется 34%.

Какова будет итоговая цена лота, сейчас сказать сложно. Однако, в 2015 контрольный пакет акций «Эры групп» был продан за 4,05 млрд рублей. К тому же, по данным НРК — Р.О.С.Т. (держатель реестра акционеров компании), номинал акции «Эры групп» составляет 100 рублей (сколько таких акций выпущено и какова их сегодняшняя рыночная цена, не указано). К тому же, стоит учитывать, что за 2021 компания показала убыток в 5,8 млн рублей при выручке 55,1 млн.

Покупателем, вероятно, станет компания «Красинвест» (которая и держит контрольный пакет акций), поскольку, как говорили DK.RU в правительстве края в июле 2022, у нее есть право преимущественного выкупа.

Вырученные деньги планируют пустить на развитие аэропорта Красноярск.

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Автор: Петр Савельев
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