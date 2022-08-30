Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.08
60,09
59,87
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярску скорректируют бюджет. В сторону школ и детсадов

Красноярску скорректируют бюджет. В сторону школ и детсадов
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Доходы бюджета города планируют увеличить на 11,5%, а расходы — на 10,7%.

#НОВОСТИ
В красноярский Горсовет отправлен проект осенней корректировки бюджета города на 2022 года, сообщили в мэрии Красноярска.
 
Согласно документу, общий объем доходов бюджета увеличится на 5,2 млрд рублей — до 50,4 млрд. А расходы вырастут на 5 млрд рублей — до 51,9 млрд. Дефицит же сократится на 239,7 млн рублей и составит 1,5 млрд.
 
Дополнительные средства планируют потратить на:
  • ввод в эксплуатацию в 2023 году детских садов сада по ул. Крайней и в жилом районе «Медицинский городок»;
  • приобретение детского сада в 5-м микрорайоне жилого района «Солнечный»;
  • строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Аэропорт»;
  • реконструкцию здания средней общеобразовательной школы № 21;
  • ремонт, оснащение оборудованием и инвентарём учреждений социальной сферы, ремонт спортивных площадок;
  • ремонт и приобретение оборудования для 15 общеобразовательных учреждений;
  • модернизация библиотеки имени М.А. Светлова;
  • ремонт концертного зала и системы отопления в детской музыкальной школе № 2;
  • обустройство плоскостных спортивных сооружений по ул. Рейдовой, 43а (стадион «Сибирь») и по ул. Петрушина, 1;
  • приобретение оборудования и спортивного инвентаря в 43 физкультурно-оздоровительных клуба;
  • приобретение 12 троллейбусов;
  • обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, и другие направления;
  • капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, автомобильных дорог и искусственных сооружений.
Теперь корректировку рассмотрят на сессии Горсовета. На которой именно, пока неясно — ближайшая назначена на 13 сентября, но ее повестка пока не опубликована.
 
Читайте также:
Кандидатами в мэры Красноярска пожаловали еще два человека

Сегодня по данным сайта Горсовета зарегистрированы еще два кандидата на должность главы краевого центра.

Сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Красноярска

Александр Усс, губернатор Красноярского края, назначил пятерых чиновников членами конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Красноярска.

Строительство подземки на Дубровинского отложили. Деньги пойдут на дороги

В Красноярске решили отложить начало строительства подземного перехода на Дубровинского на 2023. Деньги направят на строительство дороги в мкрн. «Бугач».

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск на следующей неделе ожидает потеплениеКрасноярск на следующей неделе ожидает потепление
  • Заксобрание собирается купить два кроссовера за 5 млнЗаксобрание собирается купить два кроссовера за 5 млн
  • Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинениеАнатолию Быкову предъявили окончательное обвинение
  • «Картина маслом»: красноярским домам включат мэппинг-подсветку«Картина маслом»: красноярским домам включат мэппинг-подсветку
  • Узбагойся!: реклама антистресс-бургеров с мухоморами появилась в КрасноярскеУзбагойся!: реклама антистресс-бургеров с мухоморами появилась в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.