Красноярску скорректируют бюджет. В сторону школ и детсадов

Доходы бюджета города планируют увеличить на 11,5%, а расходы — на 10,7%.

В красноярский Горсовет отправлен проект осенней корректировки бюджета города на 2022 года, сообщили в мэрии Красноярска.

Согласно документу, общий объем доходов бюджета увеличится на 5,2 млрд рублей — до 50,4 млрд. А расходы вырастут на 5 млрд рублей — до 51,9 млрд. Дефицит же сократится на 239,7 млн рублей и составит 1,5 млрд.

Дополнительные средства планируют потратить на:

ввод в эксплуатацию в 2023 году детских садов сада по ул. Крайней и в жилом районе «Медицинский городок»;

приобретение детского сада в 5-м микрорайоне жилого района «Солнечный»;

строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Аэропорт»;

реконструкцию здания средней общеобразовательной школы № 21;

ремонт, оснащение оборудованием и инвентарём учреждений социальной сферы, ремонт спортивных площадок;

ремонт и приобретение оборудования для 15 общеобразовательных учреждений;

модернизация библиотеки имени М.А. Светлова;

ремонт концертного зала и системы отопления в детской музыкальной школе № 2;

обустройство плоскостных спортивных сооружений по ул. Рейдовой, 43а (стадион «Сибирь») и по ул. Петрушина, 1;

приобретение оборудования и спортивного инвентаря в 43 физкультурно-оздоровительных клуба;

приобретение 12 троллейбусов;

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, и другие направления;

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Теперь корректировку рассмотрят на сессии Горсовета. На которой именно, пока неясно — ближайшая назначена на 13 сентября, но ее повестка пока не опубликована.

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