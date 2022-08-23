Строительство подземки на Дубровинского отложили. Деньги пойдут на дороги
В Красноярске решили отложить начало строительства подземного перехода на Дубровинского на 2023 год. Деньги направят на строительство дороги в мкр «Бугач», сообщили Gornovosti в правительстве края.
На заседании регионального правительства решили перераспределить средства, которые планировали потратить на строительство подземки на ул. Дубровинского — 300 млн рублей пойдут на строительство дороги в жилом районе «Бугач» и ремонт региональных и межмуниципальных дорог.
Изначально планировалось, что подземный пешеходный переход начнут строить в июне 2022 года и завершат к осени 2023. Но начать стройку вовремя не удалось. На работы мэрия готова была выделить 500,7 млн рублей.
Напомним, переход через
Дубровинского планируют сделать двухуровневым. С первого яруса можно будет попасть на парковку у коммунального моста, а со второго — выйти на набережную Енисей.
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