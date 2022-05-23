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Красноярск ожидает масштабная реконструкция Дубровинского

Красноярск ожидает масштабная реконструкция Дубровинского
Иллюстрация: 2GIS

В Красноярске объявили торги на разработку ПСД реконструкции ул. им. Дубровинского на участке от ул. Горького до ул. Бограда.

#НОВОСТИ

Начальная максимальная цена аукциона — 4,81 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 мая.

Победитель должен к декабрю 2022 провести инженерные изыскания, разработать ПСД и пройти госэкспертизу.

Общая протяженность участка реконструкции — 700 м.

При разработке ПСД планируется также обследование конструкций подпорной стены.

Кроме того, мэрия объявила аукцион на строительство подземного перехода на ул. Дубровинского в районе площади Чехова, заявки принимаются до 6 июня, начальная цена — 0,5 млрд рублей.

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Автор: Петр Савельев
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