Красноярск ожидает масштабная реконструкция Дубровинского
В Красноярске объявили торги на разработку ПСД реконструкции ул. им. Дубровинского на участке от ул. Горького до ул. Бограда.
Начальная максимальная цена аукциона — 4,81 млн рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 мая.
Победитель должен к декабрю 2022 провести инженерные изыскания, разработать ПСД и пройти госэкспертизу.
Общая протяженность участка реконструкции — 700 м.
При разработке ПСД планируется также обследование конструкций подпорной стены.
Кроме того, мэрия объявила аукцион на строительство подземного перехода на ул. Дубровинского в районе площади Чехова, заявки принимаются до 6 июня, начальная цена — 0,5 млрд рублей.
Читайте также
-
Новый заповедник появится в Красноярском крае
Новую особо охраняемую природную территорию (ООПТ) создадут в Енисейском районе Красноярского края.17.05.2022Новости ДККрасноярск
-
На благоустройство Ярыгинской набережной потратят 11,5 млн рублей
На правом берегу Красноярска продолжается благоустройство Ярыгинской набережной, на этот раз приводить в порядок будут территорию возле домов № 14, № 16 и № 18 на ул.Гладкова.11.05.2022Новости ДККрасноярск
-
«Спорт на стоп»: интерес красноярцев к фитнес-центрам и прочей физкультуре снизился
Если в сегменте занимающихся самостоятельно отток примерно одинаков по гендерным категориям, то спортзалы покинули преимущественно женщины.11.05.2022Новости ДККрасноярск
-
«Там кусочек земли взяли, тут»: в Красноярске появится большой парк с бассейнами
Большой парк отдыха в Ветлужанке откроется в июне. Территорию благоустроят на ул. Садовой рядом с парком «Прищепка». Деньги выделит город и частные инвесторы.04.05.2022Новости ДККрасноярск