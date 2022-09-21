Из Красноярска в «Шерегеш» можно будет добраться по воздуху

Аэропорт в Таштаголе снова начнет принимать самолеты уже в следующем году.

«Аэрокузбасс», которая владеет аэропортом Таштагола (Кемеровская область), в 2023 возобновит эксплуатацию взлетно-посадочной полосы, которая простаивала без дела более 30 лет. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на директора компании Кирилла Ермакова.

Сейчас таштагольский аэропорт принимает только вертолеты. С запуском ВПП там смогут приземляться и самолеты малой авиации. В перспективе полосу могут удлинить, чтобы ей могли пользоваться суда большей вместимости — например, Ан-24 или L-410 — что позволило бы запустить регулярные рейсы из Кемерова, Красноярска или Новосибирска.

Планируется, что такие маршруты будут востребованы у любителей горных лыж, так как аэропорт Таштагола находится в 20 км от популярного горнолыжного курорта «Шерегеш». Сейчас до него из выше означенных городов туристам приходится добираться от 4,5 до 10 часов.

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