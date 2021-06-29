«Шерегеш» получит полмиллиарда на модернизацию

Деньги будут выделены федерацией. Программа модернизации комплекса рассчитана на четыре года. За это время в него планируют «влить» почти 2,5 млрд рублей.

Правительство РФ в 2021 году выделит на развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» в Кемеровской области более 542 млрд рублей. Такое распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Средства возьмут из резервного фонда правительства страны. Область же их получит в виде субсидии от Ростуризма.

На эти деньги будут построены и модернизированы шесть объектов коммунальной инфраструктуры. Речь идёт о реконструкции системы водоснабжения, строительстве газовой котельной, пожарно-спасательного депо и новых автомобильных дорог», — рассказали в пресс-службе федерального кабмина.

Выделенное в этом году финансирования, лишь часть четырехлетней программы развития «Шерегеша». Всего за это время горнолыжный курорт получить свыше 2,5 млрд рублей.