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«Шерегеш» получит полмиллиарда на модернизацию

«Шерегеш» получит полмиллиарда на модернизацию
Иллюстрация: gubernskaya-hotel.ru

Деньги будут выделены федерацией. Программа модернизации комплекса рассчитана на четыре года. За это время в него планируют «влить» почти 2,5 млрд рублей.

#НОВОСТИ
Правительство РФ в 2021 году выделит на развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» в Кемеровской области более 542 млрд рублей. Такое распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.
 
Средства возьмут из резервного фонда правительства страны. Область же их получит в виде субсидии от Ростуризма.
На эти деньги будут построены и модернизированы шесть объектов коммунальной инфраструктуры. Речь идёт о реконструкции системы водоснабжения, строительстве газовой котельной, пожарно-спасательного депо и новых автомобильных дорог», — рассказали в пресс-службе федерального кабмина.
Выделенное в этом году финансирования, лишь часть четырехлетней программы развития «Шерегеша». Всего за это время горнолыжный курорт получить свыше 2,5 млрд рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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