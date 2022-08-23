Красноярскому краю дадут почти 60 млн на туристическую инфраструктуру

Деньги будут выделены в следующем году на реализацию местных проектов.

В 2023 году Красноярскому краю на развитие туристической инфраструктуры выделят 58,3 млн рублей. Информация об этом опубликовали на сайте Ростуризма.

На какие проекты будут потрачены эти деньги, оперативно выяснить не удалось — в агентстве по туризму Красноярского края пообщелаи рассказать об этом позже.. Однако глава ведомства Зарина Догузова в своем телеграм-канале сообщила, что в общей сложности планируется поддержать 375 проектов в 44 регионах России. На это из бюджета направят 3,1 млрд рублей.

Помимо этого 31 региону выделят деньги на создание кемпингов и приобретение оборудования для туристических объектов, но Красноярского края среди них нет.

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