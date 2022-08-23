Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.08
59,13
59,39
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярскому краю дадут почти 60 млн на туристическую инфраструктуру

Красноярскому краю дадут почти 60 млн на туристическую инфраструктуру
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: vk.com/feelek

Деньги будут выделены в следующем году на реализацию местных проектов.

#НОВОСТИ
В 2023 году Красноярскому краю на развитие туристической инфраструктуры выделят 58,3 млн рублей. Информация об этом опубликовали на сайте Ростуризма.
 
На какие проекты будут потрачены эти деньги, оперативно выяснить не удалось — в агентстве по туризму Красноярского края пообщелаи рассказать об этом позже.. Однако глава ведомства Зарина Догузова в своем телеграм-канале сообщила, что в общей сложности планируется поддержать 375 проектов в 44 регионах России. На это из бюджета направят 3,1 млрд рублей.
 
Помимо этого 31 региону выделят деньги на создание кемпингов и приобретение оборудования для туристических объектов, но Красноярского края среди них нет.
 
Читайте также:
Школьников Красноярского края отправят в бесплатные турпоездки

Программу запустило региональное агентство по туризму при поддержке федеральных коллег.

Торгашинская лестница довела до национальной премии

Проект отличился в туристической номинации. Премию же дали директору краевого Туристского информационного центра.

Красноярску добавили туров в Таиланд

Еще одна туристическая компания объявила о запуске туров в эту страну из нескольких российских городов, среди которых и Красноярск.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Алексей Аксютенко намеревается выдвинуться на пост мэра КрасноярскаАлексей Аксютенко намеревается выдвинуться на пост мэра Красноярска
  • Подано еще две заявки на конкурс кандидатов по выборам мэра КрасноярскаПодано еще две заявки на конкурс кандидатов по выборам мэра Красноярска
  • В Музыкальный театр назначен новый директорВ Музыкальный театр назначен новый директор
  • «Мешают пешеходам»: на красноярских светофорах уберут таймеры. Губернатор против«Мешают пешеходам»: на красноярских светофорах уберут таймеры. Губернатор против
  • Сбербанк в сентябре начнет продавать ТРЦ «Сибирский городок» и «Июнь». СноваСбербанк в сентябре начнет продавать ТРЦ «Сибирский городок» и «Июнь». Снова
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.