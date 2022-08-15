Красноярску добавили туров в Таиланд

Еще одна туристическая компания объявила о запуске туров в эту страну из нескольких российских городов, среди которых и Красноярск.

Туроператор TEZ TOUR объявил о старте продаж пакетных туров в Таиланд из 11 городов РФ, в том числе из Красноярска. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Помимо Красноярска TEZ TOUR будет продавать туры из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Иркутска, Новосибирска, Уфы, Казани, Самары, Санкт-Петербурга и Минеральных Вод. При этом красноярские туры снова оказались одними из самых дорогих — от 293 308 рублей за 10 дней на двоих в отеле категории 4* с завтраками.

Цены в других городах (кроме Иркутска) ниже:

Екатеринбург — от 245 232 рублей;

Челябинск — от 249 064 рублей;

Красноярск — от 293 308 рублей;

Иркутск — от 299 990 рублей;

Новосибирск — от 285 842 рублей;

Уфа — от 245 232 рублей;

Казань — от 245 232 рублей;

Самара — от 245 756 рублей;

Санкт-Петербург — от 203 378 рублей;

Минеральные Воды — от 251 390 рублей.

Стоимость туров из Москвы не указана. Однако, по информации АТОР, из столицы сейчас туры формируются на базе стыковочных рейсов, но с 30 октября, когда на маршрут Москва — Пхукет вернется «Аэрофлот», появится возможность летать напрямую. Туристам же из регионов доступны лишь перелеты со стыковой в Москве.

Также, по сведениям АТОР, туры в Таиланд запускает компания «Интурист». Пока доступны лишь предложения из Омска, Перми и Екатеринбурга, но скоро к ним добавятся Хабаровск, Владивосток и Красноярск. Детали и цены пока не известны.

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