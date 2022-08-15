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Красноярску добавили туров в Таиланд

Красноярску добавили туров в Таиланд
Иллюстрация: pixabay.com

Еще одна туристическая компания объявила о запуске туров в эту страну из нескольких российских городов, среди которых и Красноярск.

#НОВОСТИ
Туроператор TEZ TOUR объявил о старте продаж пакетных туров в Таиланд из 11 городов РФ, в том числе из Красноярска. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
 
Помимо Красноярска TEZ TOUR будет продавать туры из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Иркутска, Новосибирска, Уфы, Казани, Самары, Санкт-Петербурга и Минеральных Вод. При этом красноярские туры снова оказались одними из самых дорогих — от 293 308 рублей за 10 дней на двоих в отеле категории 4* с завтраками.
 
Цены в других городах (кроме Иркутска) ниже:
  • Екатеринбург — от 245 232 рублей;
  • Челябинск — от 249 064 рублей;
  • Красноярск — от 293 308 рублей;
  • Иркутск — от 299 990 рублей;
  • Новосибирск — от 285 842 рублей;
  • Уфа — от 245 232 рублей;
  • Казань — от 245 232 рублей;
  • Самара — от 245 756 рублей;
  • Санкт-Петербург — от 203 378 рублей;
  • Минеральные Воды — от 251 390 рублей.
Стоимость туров из Москвы не указана. Однако, по информации АТОР, из столицы сейчас туры формируются на базе стыковочных рейсов, но с 30 октября, когда на маршрут Москва — Пхукет вернется «Аэрофлот», появится возможность летать напрямую. Туристам же из регионов доступны лишь перелеты со стыковой в Москве.
 
Также, по сведениям АТОР, туры в Таиланд запускает компания «Интурист». Пока доступны лишь предложения из Омска, Перми и Екатеринбурга, но скоро к ним добавятся Хабаровск, Владивосток и Красноярск. Детали и цены пока не известны.
 
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Компания открыла продажу осенне-зимних туров. Красноярские цены ощутимо выше, чем в других городах.

Жители Красноярска утратили интерес к жизни в других странах

По данным исследования портала SuperJob, проведенного в период с 25 февраля по 10 марта, 44% красноярцев остались бы жить в России, даже имея возможность выбрать любую страну мира.

Школьников Красноярского края отправят в бесплатные турпоездки

Программу запустило региональное агентство по туризму при поддержке федеральных коллег.

Автор: Петр Савельев
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