Школьников Красноярского края отправят в бесплатные турпоездки

Программу запустило региональное агентство по туризму при поддержке федеральных коллег.

Бесплатные туры для школьников 5-9 классов запускают в Красноярском крае. Об этом сообщили в местном агентстве по туризму.

Детские туры в регионе пройдут по 28 маршрутам с посещением музеев, выставочных залов, аэродромов, природных территорий, мараловодческой фермы и пасеки, смотровых площадок, парка флоры и фауны „Роев ручей“, фанпарка „Бобровый лог“, мастер-классов, квестов, также их ждут прогулки по реке Енисей и много других интересных и познавательных мероприятий», — рассказали в ведомстве.

Чтобы отправиться в бесплатную поездку родители ученика должны получить специальный сертификат на сайте госуслуг. После его подтверждения, можно будет самостоятельно выбрать тур (полный список здесь) и заключить договор с туроператором.

Всего в рамках проекта в путешествия смогут отправиться 7,5 тыс. учащихся на средства федерального и краевого бюджетов. Всего на эти цели предусмотрено 75 млн рублей», — говорят в агентстве.

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