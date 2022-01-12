Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.01
74,52
84,67
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае будут развивать школьный туризм

В Красноярском крае будут развивать школьный туризм
Иллюстрация: pixabay.com

Красноярский край в 2022 году получит около 40 млн рублей на развитие программы школьного туризма. Она направлена на повышение доступности туризма и его популяризацию для школьников.

#НОВОСТИ

Через небольшие путешествия школьники будут узнавать историю родного края.

Планируется, что туры будут включать в себя одну или несколько ночевок, а также разные экскурсионные программы.

«На данный момент мы разрабатываем механизм финансирования поездок для школьников. По нашим подсчетам, в 2022 году в Красноярском крае программой смогут воспользоваться порядка 7,5 тысячи детей», — отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Отметим, программа развития школьного туризма в этом году впервые стартует в 18 регионах России. Соответствующее проставление пописал премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин

На ее реализацию по всей стране будет направлено 500 млн рублей.

Планируется, что в этом году в поездки смогут отправиться больше 100 тысяч учащихся 5-9-х классов.

Всего до 2024 года на программу предусмотрено 3,5 млрд рублей.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Крыса, растрата, банкротство, — комбинат «Школьного питания» выставлен на торгиКрыса, растрата, банкротство, — комбинат «Школьного питания» выставлен на торги
  • Где смыть грехи на Крещение в КрасноярскеГде смыть грехи на Крещение в Красноярске
  • В Красноярском крае обсудят строительство новой ГЭСВ Красноярском крае обсудят строительство новой ГЭС
  • Минтранс показал, как возводят Высокогорский мостМинтранс показал, как возводят Высокогорский мост
  • Смертность бизнеса в Красноярском крае снизилась более чем вдвоеСмертность бизнеса в Красноярском крае снизилась более чем вдвое
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.