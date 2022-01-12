В Красноярском крае будут развивать школьный туризм
Красноярский край в 2022 году получит около 40 млн рублей на развитие программы школьного туризма. Она направлена на повышение доступности туризма и его популяризацию для школьников.
Через небольшие путешествия школьники будут узнавать историю родного края.
Планируется, что туры будут включать в себя одну или несколько ночевок, а также разные экскурсионные программы.
«На данный момент мы разрабатываем механизм финансирования поездок для школьников. По нашим подсчетам, в 2022 году в Красноярском крае программой смогут воспользоваться порядка 7,5 тысячи детей», — отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.
Отметим, программа развития школьного туризма в этом году впервые стартует в 18 регионах России. Соответствующее проставление пописал премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин.
На ее реализацию по всей стране будет направлено 500 млн рублей.
Планируется, что в этом году в поездки смогут отправиться больше 100 тысяч учащихся 5-9-х классов.
Всего до 2024 года на программу предусмотрено 3,5 млрд рублей.
Читайте также:
-
В Минусинске появятся «Усадьба мастеров» и тур по «Помидорной столице»
Эти проекты стали победителями краевого грантового конкурса, который проводит региональное агентство по туризму. Новые турпродукты появятся в 2022 году.
-
МТС проанализировала туристический поток в Красноярск
За 10 месяцев 2021 года количество гостей региона выросло почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
-
«ВодоходЪ» поднял цены на круизы между Красноярском и Дудинкой. Не для всех
Максимальная стоимость участия в таком туре теперь превышает 1 млн рублей. Хотя минимальная цена (и не только в этом круизе), пусть незначительно, но снизилась.
-
Филателистам Красноярска представят арктический туризм
25 ноября в салоне «Филателия» с 10.00 до 19.00 пройдет специальное гашение двух почтовых марок уникальным штемпелем, посвященным туризму в Арктической зоне России.
-
Енисейскую Сибирь презентовали французам
Иностранным инвесторам рассказали о потенциале регионов, которые входят в Енисейскую Сибирь, и возможностях, открывающихся перед ними.
-
«Озеро Виви» и «Река Бахта» — в Красноярском крае создадут два природных заказника
Два новых природных заказника создадут в Красноярском крае — «Озеро Виви» и «Река Бахта», — сообщил министр экологии и рационального природопользования региона Павел Борзых.
-
Ростуризм просит правительство о поддержке: после введения QR-кодов гостиницы пустуют
Туристы мигрируют из отелей в частный сектор. Ростуризм и «Опора России» направили в Минфин серию предложений, которые помогут продержаться туристической отрасли после введения обязательных QR-кодов.