В Красноярском крае будут развивать школьный туризм

Красноярский край в 2022 году получит около 40 млн рублей на развитие программы школьного туризма. Она направлена на повышение доступности туризма и его популяризацию для школьников.

Через небольшие путешествия школьники будут узнавать историю родного края.

Планируется, что туры будут включать в себя одну или несколько ночевок, а также разные экскурсионные программы.

«На данный момент мы разрабатываем механизм финансирования поездок для школьников. По нашим подсчетам, в 2022 году в Красноярском крае программой смогут воспользоваться порядка 7,5 тысячи детей», — отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Отметим, программа развития школьного туризма в этом году впервые стартует в 18 регионах России. Соответствующее проставление пописал премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин.

На ее реализацию по всей стране будет направлено 500 млн рублей.

Планируется, что в этом году в поездки смогут отправиться больше 100 тысяч учащихся 5-9-х классов.

Всего до 2024 года на программу предусмотрено 3,5 млрд рублей.

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