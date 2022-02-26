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Красноярский край назвали лидером экотуризма

Красноярский край назвали лидером экотуризма
Иллюстрация: krasrab.ru

Организаторы Russian Travel Awards объявили призеров премии, в финале которой участвовало 32 региона в 15 номинациях.

#НОВОСТИ

Красноярский край, а также Мурманская область и Татарстан — получили в награду статус лучших направлений экологического туризма.

Хакасия получила премию как территория сувенирной туристической продукции в номинации «Территория MICE» — связанный с организацией и проведением корпоративных мероприятий туризм.

Напомним, в феврале 2022 года туристическая премия Russian Travel Awards проведена впервые, сами награды вручались по итогам 2021 года.

Премия Russian Travel Awards направлена на развитие российского туризма и «индустрии гостеприимства», выявление успешных проектов и их продвижение.

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Автор: Петр Савельев
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