ANEX Tour запустил туры в Таиланд из Красноярска. Самые дорогие в стране

Компания открыла продажу осенне-зимних туров. Красноярские цены ощутимо выше, чем в других городах.

Туроператор ANEX Tour запустил продажу туров в Таиланд из шести городов России, сообщили в компании. В частности речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Красноярске.

Туры из Красноярска оказались самыми дорогими в этой линейке — их цена начинается от 793 тыс. рублей за восемь ночей на двух взрослых. А, например, из Новосибирска в путешествие можно отправиться за 307 тыс. рублей за 11 ночей на двоих.

Поездки из других городов также дешевле, чем из Красноярска:

Москва — от 166 тыс. руб. за 11 ночей в Пхукет на двоих в отель 3* на базе завтраков;

Екатеринбург — от 190 тыс. рублей на двоих в Паттаю на 18 ночей;

Санкт-Петербург — от 248 тыс. рублей на 11 ночей в Паттаю;

Казань — от 415 тыс. рублей за 13 ночей в отеле 3* с завтраками на Пхукете.

С чем связан такой разброс цен в компании не сообщают.

Напоминаем, что с 1 июля произошло послабление правил въезда в Таиланд, теперь для привитых туристов нужно предъявить сертификат о вакцинации, остальным ПЦР-тест.

Туры в Таиланд бронировали и ранее (летом) на базе регулярного перелета и только наземным обслуживанием. Распределение по спросу было примерно одинаковым. Но к зимнему сезону мы рассчитываем на увеличение количества запросов, поэтому принято решение о расширении географии вылетов и ассортимента курортных зон», — говорят в ANEX Tour.

Читайте также:

Компании «Пегас Туристик» и «Анекс тур» анонсировали открытие полетной программы из Красноярска в Анталью с 10 июня 2022. Летать в Турцию будет Boeing 767-300.

Школьников Красноярского края отправят в бесплатные турпоездки Программу запустило региональное агентство по туризму при поддержке федеральных коллег.

Турфирмы Красноярского края могут получить грант на экскурсии

Заявки от предпринимателей на участие в грантовом конкурсе принимают в агентстве по туризму Красноярского края, сообщили в региональном правительстве.