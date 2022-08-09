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ANEX Tour запустил туры в Таиланд из Красноярска. Самые дорогие в стране

ANEX Tour запустил туры в Таиланд из Красноярска. Самые дорогие в стране
Иллюстрация: pixabay.com

Компания открыла продажу осенне-зимних туров. Красноярские цены ощутимо выше, чем в других городах.

#НОВОСТИ
Туроператор ANEX Tour запустил продажу туров в Таиланд из шести городов России, сообщили в компании. В частности речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Красноярске.
 
Туры из Красноярска оказались самыми дорогими в этой линейке — их цена начинается от 793 тыс. рублей за восемь ночей на двух взрослых. А, например, из Новосибирска в путешествие можно отправиться за 307 тыс. рублей за 11 ночей на двоих.
 
Поездки из других городов также дешевле, чем из Красноярска:
  • Москва — от 166 тыс. руб. за 11 ночей в Пхукет на двоих в отель 3* на базе завтраков;
  • Екатеринбург — от 190 тыс. рублей на двоих в Паттаю на 18 ночей;
  • Санкт-Петербург — от 248 тыс. рублей на 11 ночей в Паттаю;
  • Казань — от 415 тыс. рублей за 13 ночей в отеле 3* с завтраками на Пхукете.
С чем связан такой разброс цен в компании не сообщают.
 
Напоминаем, что с 1 июля произошло послабление правил въезда в Таиланд, теперь для привитых туристов нужно предъявить сертификат о вакцинации, остальным ПЦР-тест.
Туры в Таиланд бронировали и ранее (летом) на базе регулярного перелета и только наземным обслуживанием. Распределение по спросу было примерно одинаковым. Но к зимнему сезону мы рассчитываем на увеличение количества запросов, поэтому принято решение о расширении географии вылетов и ассортимента курортных зон», — говорят в ANEX Tour.
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Автор: Петр Савельев
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