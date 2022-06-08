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Из Красноярска запускают прямые чартеры в Турцию. Что по цене?

Из Красноярска запускают прямые чартеры в Турцию. Что по цене?
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: PublicDomainPictures

Компании «Пегас Туристик» и «Анекс тур» анонсировали открытие полетной программы из Красноярска в Анталью с 10 июня. Летать в Турцию будет Boeing 767-300.

#НОВОСТИ

Как рассказали DK.RU в красноярском турагентстве «Экзотика», летать чартеры в Анталью будут 3 раза в неделю. При этом полетная программа может корректироваться.

«Рейсы летать будут во вторникам, пятницам и воскресеньям. Полетная программа заявлена с 10 июня по 30 октября. Но в будущем могут добавить рейсы или поменять какие-то дни вылета. Лететь туда 7 часов, обратно — 6 часов 30 минут», — рассказала Наталья Вагаль, менеджер по туризму компании «Экзотика».

Цена путевки на 8 ночей на двоих стартует от 115 тыс. руб. Это на 10 июня.

«Места уже расходятся. Если взять цены, например, на 10 ночей на двоих, то 17 июня стоимость путевки составит примерно 125 тыс. рублей, отель 4*. Если рассмотреть отель 5* — то цена будет от 138 тыс. рублей», — отметила Наталья Вагаль.

При этом, по ее словам, цены сейчас очень изменчивы — и если сегодня вы видите один ценник, то завтра он уже может быть другим.

Напомним, Турция смягчила правила въезда с 1 июня: туристам больше не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген.

Ранее DK.RU сообщал, что полеты между Красноярском и Санкт-Петербургом с 21 июня открывает авиакомпания Nordwind. На маршруте будут работать воздушные суда Airbus A321 neo.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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