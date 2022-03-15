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Жители Красноярска утратили интерес к жизни в других странах

Жители Красноярска утратили интерес к жизни в других странах
Иллюстрация: pixabay.com

По данным исследования портала SuperJob, проведенного в период с 25 февраля по 10 марта, 44% красноярцев остались бы жить в России, даже имея возможность выбрать любую страну мира.

#НОВОСТИ

В 2010 году такой ответ дали почти в два раза меньше жителей региона – 23%. Как сообщают авторы исследования, почти в два раза по сравнению с 2021 годом снизилась популярность США как страны для переезда: с 7% до 4%, По 3% опрошенных выбрали бы Швейцарию, Германию и Канаду. В Греции, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции хотели бы жить по 2% респондентов. По 1% назвали такие страны, как Великобритания, Израиль, Исландия, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция, Франция и Чехия.

При этом женщины почти в 1,5 раза чаще, чем мужчины, говорят о желании жить в России (53% против 32%). А США и Новая Зеландия более популярны у мужчин.

Любопытно, что количество затруднившихся с ответом по сравнению с опросом 2021 года составило 11% от числа участников исследования, а в 2022 году таких было только 5%. Отметим, что в 2021 году формулировка опроса звучала следующим образом: «Если бы не было коронавируса и у вас была бы возможность жить в любой стране мира». В 2022 условие про коронавирус из исследования убрали.

 

Автор: Петр Савельев
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