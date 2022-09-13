ТОП-100 самых успешных компаний Красноярского края

В Главном номере года «Деловой квартал» представляет «золотую сотню» предприятий Красноярского края, составленную на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Рейтинг крупнейших компаний региона — эксклюзивный проект «ДК»: более 10 лет издание ежегодно рассказывает о том, как меняются бизнес-показатели и состав участников ТОП-100. Флагманы экономики края по итогам 2021, как и ранее, предприятия промсектора — металлурги, энергетики, нефтяники. Однако не первый год позиций в рейтинге усиливают торговые компании.

Методика рейтинга

В рейтинге участвуют предприятия, официально зарегистрированные и действующие на территории Красноярского края на 01.09.2022, и сдавшие отчетность по итогам 2021. Для федеральных компаний и холдингов учитывались их филиалы в Красноярском крае.

На первом этапе в системе «СПАРК-Интерфакс» произведена выборка компаний c выручкой от 3,5 млрд рублей за 2021. Далее из получившегося лонг-листа были удалены компании на стадии банкротства, а также компании с выручкой от 3,5 млрд рублей за 2021, если за предыдущий год выручка этих компаний составляла менее 500 млн рублей и/или средняя списочная численность работников таких компаний по итогам 2021 не превышала трех человек. В шорт-лист вошли 120 компаний. На заключительном этапе мы обработали, проанализировали и уточнили полученные данные. Итогом работы стал рейтинг 100 крупнейших компаний Красноярского края с выручкой по итогам 2021 не меньше 3,98 млрд рублей.

Выручка стала основным ранжирующим показателем. Под выручкой понимается объем реализации продукции, товаров, работ, услуг за минусом НДС, акцизов и других обязательных платежей. В рейтинге также были раскрыты дополнительные показатели: динамика выручки к 2020, чистая прибыль в 2021, активы на 01.01.2022, организационно-правовая форма, ФИО руководителя (в отдельных случаях указано ФИО исполнительного директора или управляющей компании); год основания (в отдельных случаях указан год первичной регистрации компании), место компании в предыдущем рейтинге.

В дополнительных таблицах собраны и раскрыты следующие показатели: компании-лидеры по уставному капиталу; компании-лидеры по чистой прибыли; топ отраслей по совокупной выручке компаний; компании-лидеры по EBIT.

В рейтинг не вошли дочерние компании некоторых холдинговых структур, так как по итогам 2021 эти компании не опубликовали свои финансовые данные и/или эти данные были представлены только в виде консолидированной финансовой отчетности холдинговых структур, а не в разрезе входящих в них дочерних компаний.

Принятые сокращения

А – компании расположены в алфавитном порядке.

Н/у – новый участник, не принимавший участие в рейтинге прошлого года.

Источник информации: система «СПАРК-Интерфакс»

ЦИФРЫ

2,69 трлн. рублей — совокупная выручка ТОП-100 крупнейших компаний КК в 2021

693,02 млрд. рублей — совокупная чистая прибыль ТОП-100 крупнейших компаний КК в 2021

5,80 трлн. рублей — совокупные активы ТОП-100 крупнейших компаний КК в 2021

ТОП-10 компаний — лидеров по уставному капиталу

№ Наименование Уставный капитал на 01.01.2022, млрд руб. 1 РУСГИДРО, ПАО 439,3 2 ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО 102,9 3 КРАСЛЕСИНВЕСТ, АО 32,3 4 ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО 24,8 5 МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ, ООО 20,0 6 НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС, ООО 12,3 7 РОССЕТИ СИБИРЬ, ПАО 10,0 8 КРАСЭКО, АО 6,6 9 ПОЛЮС СТРОЙ, ООО 5,9 10 БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, АО 5,7

ТОП-10 компаний — лидеров по чистой прибыли

Наименование Чистая прибыль в 2021, млрд руб. Динамика чистой прибыли 2021/2020, % 1 ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ПАО 313,66 5 2 ПОЛЮС КРАСНОЯРСК, АО 218,06 –51 3 ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО 56,32 134 4 РУСГИДРО, ПАО 50,86 41 5 МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ, ООО 14,83 –30 6 КРАСЦВЕТМЕТ, ОАО 14,35 19 7 НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ООО 12,78 108 8 БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, АО 8,28 15 9 ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО 6,83 17 10 ПСМК, ООО 4,47 771

ТОП-10 отраслей по совокупной выручке компаний

№ Отрасль Совокупная выручка компаний отрасли за 2021, млрд руб. 1 Промышленность 1580,77 2 Энергетика 446,04 3 Торговля (пищевая) 126,76 4 Транспорт 109,69 5 Услуги 101,55 6 Торговля (непищевая) 98,10 7 Строительство 94,14 8 С/х 36,13 9 Финансы 12,73 10 ЖКХ 10,16

ТОП-30 компаний — лидеров по EBIT

Наименование EBIT

в 2021, млрд руб. 1 ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ПАО 299,13 2 ПОЛЮС КРАСНОЯРСК, АО 233,97 3 РУСГИДРО, ПАО 64,91 4 ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО 25,54 5 МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ, ООО 19,09 6 КРАСЦВЕТМЕТ, ОАО 18,03 7 НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ООО 16,25 8 БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, АО 12,11 9 БОАЗ, АО 9,07 10 ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО 8,00 11 ПСМК, ООО 5,58 12 СОВРУДНИК, ООО 5,21 13 ЛОГИСТИК-ЦЕНТР, ООО 5,07 14 РУСАЛ КРАСНОЯРСК, АО 4,95 15 ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1, АО 4,63 16 СУЭК-КРАСНОЯРСК, АО 4,37 17 ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13), АО 4,08 18 ГМК СПЛАВ, ООО 3,98 19 РОССЕТИ СИБИРЬ, ПАО 3,69 20 ГОРЕВСКИЙ ГОК, АО 2,67 21 КЦС, ООО 2,66 22 ПРИИСК УДЕРЕЙСКИЙ, АО 2,38 23 КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС, АО 2,31 24 НАЗАРОВСКАЯ ГРЭС, АО 2,05 25 СВИНОКОМПЛЕКС КРАСНОЯРСКИЙ, АО 1,99 26 ВАСИЛЬЕВСКИЙ РУДНИК, АО 1,91 27 КЗСК, АО 1,88 28 КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ, ПАО 1,54 29 ТНГ-ЛЕНСКОЕ, ООО 1,52 30 ТС КОМАНДОР, ООО 1,45

Место

в 2021 Место

в 2020 Наименование Выручка за 2021, млрд руб. Динамика выручки 2021/2020, % Чистая прибыль (убыток) в 2021, млрд руб. Активы на 01.01.2022, млрд руб. Вид деятельности/отрасль ФИО руководителя/УК Дата основания (регистрации) 1 1 ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ПАО 855,90 –7 313,66 1604,09 промышленность Потанин Владимир Олегович 1997 2 3 ПОЛЮС КРАСНОЯРСК, АО 208,61 –5 218,06 1347,53 промышленность УК ПОЛЮС, ООО 1993 3 4 РУСГИДРО, ПАО 190,11 7 50,86 1140,34 энергетика Хмарин Виктор Викторович 2004 4 6 РУСАЛ КРАСНОЯРСК, АО 82,40 17 3,60 71,43 промышленность УК РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ, АО 1992 5 7 КРАСЦВЕТМЕТ, ОАО 71,95 12 14,35 50,77 промышленность Дягилев Михаил Владимирович 1994 6 8 РОССЕТИ СИБИРЬ, ПАО 60,64 7 1,10 87,61 энергетика Акилин Павел Евгеньевич 2005 7 10 ТС КОМАНДОР, ООО 58,26 12 1,15 9,05 торговля (пищевая) Шамбир Павел Петрович 1991 8 11 МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ, ООО 56,49 12 14,83 72,50 промышленность Зайцев Владимир Игнатьевич 2016 9 16 БОАЗ, АО 52,40 51 2,99 112,37 промышленность Картавцев Андрей Васильевич 2006 10 24 АЗУР ЭЙР, ООО 44,88 85 0,95 11,38 транспорт Королев Евгений Борисович 1995 11 21 ЛОГИСТИК-ЦЕНТР, ООО 42,65 57 4,15 18,70 торговля (непищевая) Жуков Максим Игоревич 2011 12 14 ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО 41,81 15 56,32 281,69 энергетика Хардиков Михаил Юрьевич 2008 13 15 ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13), АО 39,04 12 2,79 42,05 энергетика УК СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО 2005 14 17 КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ, ПАО 37,13 9 1,30 6,29 энергетика УК ЭСК РУСГИДРО, АО 2005 15 19 РУСАЛ АЧИНСК, АО 33,67 12 –0,52 25,91 промышленность УК РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ, АО 1994 16 20 НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ, ООО 32,65 18 –1,36 10,70 услуги Довгаль Виталий Владимирович 2006 17 25 СМАРТ, ООО 27,39 14 –0,01 3,15 торговля (пищевая) Рябова Анжела Владимировна 2011 18 22 СУЭК-КРАСНОЯРСК, АО 26,71 7 3,03 9,92 промышленность Федоров Андрей Витальевич 2007 19 38 ПСМК, ООО 25,89 129 4,47 12,77 строительство Лямцев Петр Егорович 2017 20 26 НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ООО 25,77 17 12,78 64,88 промышленность УК НОК ГРУПП, ООО 2003 21 29 НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС, ООО 23,62 27 –1,25 26,62 строительство Паятелев Игорь Михайлович 2006 22 28 КНП, АО 22,57 17 0,14 7,58 торговля (непищевая) Золотарев Борис Николаевич 1994 23 27 БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, АО 21,18 8 8,28 109,97 энергетика Кобяков Владислав Игоревич 1993 24 30 НТЭК, АО 20,66 12 –57,75 61,22 энергетика Липин Сергей Валерьевич 2005 25 31 СОВРУДНИК, ООО 20,09 10 4,18 24,00 промышленность Курбанов Руслан Магамедович 1998 26 36 КРАМЗ, ООО 19,83 53 0,41 9,38 промышленность Буц Олег Владимирович 1997 27 33 ТТК, АО 17,88 33 –1,18 18,64 услуги Белоногов Антон Александрович 2001 28 32 ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО 17,79 5 6,83 64,30 промышленность Филимонов Сергей Васильевич 1992 29 41 АК НОРДСТАР, АО 15,51 48 –0,81 7,50 транспорт Мохов Леонид Витальевич 2002 30 34 ПОЛЮС ЛОГИСТИКА, АО 15,20 15 0,27 7,18 услуги Шило Алексей Александрович 2011 31 35 ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ, АО 14,95 14 0,55 4,29 торговля (непищевая) Попова Алена Михайловна 2004 32 39 НОРИЛЬСКГАЗПРОМ, АО 14,31 27 0,04 15,18 промышленность Чистов Андрей Юрьевич 1993 33 42 ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1, АО 14,09 37 3,96 18,12 промышленность Баталов Евгений Валерьевич 1992 34 40 ВИТАЛ, ООО 13,26 26 0,24 4,22 услуги Рудаков Денис Вадимович 2014 35 46 НОРИЛЬСКПРОМТРАНСПОРТ, ООО 12,47 42 –0,10 5,22 транспорт Кононов Денис Григорьевич 2007 36 57 КРАСРИТЕЙЛ, ООО 11,74 70 0,63 3,69 торговля (пищевая) Шевелева Ольга Николаевна 2011 37 97 ЛМЗ СКАД, ООО 10,41 168 0,35 6,53 промышленность УК РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ, АО 2002 38 59 ЛПЗ СЕГАЛ, ООО 9,88 54 0,39 3,73 промышленность Киселёв Леонид Андреевич 2000 39 73 КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ, ООО 9,84 100 0,27 24,28 промышленность Зенин Сергей Геннадьевич 2001 40 48 ПОЛЮС СТРОЙ, ООО 9,59 11 –1,00 11,23 строительство УК ПОЛЮС, ООО 2008 41 60 ВЭЙ-ГРУПП, ООО 9,50 48 0,09 1,15 транспорт Оганесян Аветик Мкртичевич 2011 42 56 КЗХ БИРЮСА, ОАО 9,35 29 0,24 4,46 промышленность Петров Михаил Васильевич 1993 43 47 НАЗАРОВСКАЯ ГРЭС, АО 9,08 5 1,51 6,01 энергетика УК СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО 2012 44 51 КРАСЭКО, АО 8,74 9 0,003 18,51 энергетика Чернов Андрей Вениаминович 2015 45 55 ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛЬТА, ООО 8,73 17 0,47 15,75 финансы Герман Василий Викторович 2002 46 58 КОНТИНЕНТ, ООО 8,52 29 0,15 2,24 торговля (пищевая) Матузко Николай Анатольевич 1998 47 70 ПРИАНГАРСКИЙ ЛПК, ООО 8,48 64 0,74 12,72 промышленность Баяндин Константин Андреевич 2010 48 84А КЗСК, АО 8,46 98 1,39 5,14 промышленность Новиков Сергей Валерьевич 1993 49 44 ЗСК, ООО 8,37 –15 –5,53 8,63 строительство Былков Алексей Владимирович 2006 50 ВТОРМЕТ, ООО 8,34 73 0,60 1,53 промышленность Деменев Александр Евгеньевич 2008 51 53 МОНОЛИТСТРОЙ, ООО 8,28 8 0,05 15,04 строительство Абасов Разим Магарамович 1992 52 54 РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ, ООО 8,18 8 0,38 0,85 энергетика Антипенко Василий Леонидович 2007 53 50 ДЖОНСОН МАТТИ КАТАЛИЗАТОРЫ, ООО 8,16 –2 0,93 3,37 промышленность Ракитин Леонид Моисеевич 2006 54 66 КРАСАВА, ООО 8,11 44 0,12 4,01 торговля (пищевая) Артемьев Александр Викторович 2011 55 61 СВИНОКОМПЛЕКС КРАСНОЯРСКИЙ, АО 7,90 27 1,88 9,31 с/х УК СИБАГРО, АО 2010 56 64 НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ, АО 7,84 35 0,73 55,31 промышленность Шилыковский Марк Игоревич 2016 57А 72 МФЦ КАПИТАЛ, ООО 7,49 49 –0,31 17,74 услуги Мартынов Кирилл Аркадьевич 2017 57А 78 КРАСНОЯРСК ЗЕРНО, ООО 7,49 66 0,29 2,58 с/х Игнатьев Виталий Николаевич 2015 59 71 ГОРЕВСКИЙ ГОК, АО 7,47 48 1,59 7,69 промышленность УК НОК ГРУПП, ООО 1993 60 н/у РОСПРОМСТРОЙ, ООО 7,39 62 0,55 2,47 промышленность Шульпин Михаил Владимирович 2010 61 52 ВАСИЛЬЕВСКИЙ РУДНИК, АО 7,14 –9 1,30 6,49 промышленность Дорогойченков Алексей Михайлович 1992 62 63 САЯНМОЛОКО, ООО 6,30 7 0,14 7,26 с/х Левицкий Валерий Анатольевич 2014 63 68 ТНГ-ЛЕНСКОЕ, ООО 6,00 13 1,21 2,44 промышленность УК ТНГ-ГРУПП, ООО 2009 64 н/у КЦС, ООО 5,91 147 2,11 5,27 промышленность Савельев Эдуард Владимирович 2013 65 79 ПАРТНЕРЫ КРАСНОЯРСК, ООО 5,86 30 0,24 1,48 услуги УК МЕГАПРОФИТ УК, ООО 2011 66 67 КРАСКОМ, ООО 5,53 1 0,94 4,69 ЖКХ Гончеров Олег Васильевич 2003 67 86 ПРИИСК УДЕРЕЙСКИЙ, АО 5,50 30 1,89 4,66 промышленность Вагнер Виктор Андреевич 2003 68 96 КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ, ООО 5,45 40 0,08 2,61 с/х Пестрикова Полина Геннадьевна 2003 69 76 СИБИРЯК, ООО УСК 5,26 14 0,10 9,83 строительство Егоров Владимир Владимирович 2004 70 н/у НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, АО 5,23 84 0,26 6,69 промышленность Шевлякова Юлия Евгеньевна 1998 71 91 ЕРП, АО 5,20 28 –0,03 3,35 транспорт УК НОРНИКЕЛЬ–ЕРП, ООО 1994 72 65 ГК СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ, ООО 5,15 –9 0,12 3,56 энергетика Ермолаев Владимир Владимирович 2014 73 н/у КРАСАВИА, АО 5,14 63 0,34 5,73 транспорт Егоров Андрей Юрьевич 2002 74 93А ЮЖНЫЙ, ООО 5,12 28 0,07 1,56 услуги Калицкий Павел Евгеньевич 2016 75 98 ТЕХПОЛИМЕР, ЗАО 4,96 29 0,07 3,97 промышленность Путивский Иван Андреевич 2001 76 89 АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ, ООО 4,89 18 0,90 4,55 промышленность Колычев Владимир Владимирович 2007 77 92 ТЗК ЕНИСЕЙ, ООО 4,84 20 0,15 0,86 торговля (непищевая) Родькин Игорь Владимирович 2009 78 100 МЕДВЕДЬ БИЗНЕСАВТО, ООО 4,76 30 0,33 0,85 торговля (непищевая) Головков Роман Геннадьевич 2018 79 84А КРАЙДЭО, АО 4,75 11 0,01 3,06 транспорт Найденко Евгений Юрьевич 2000 80 81 КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-1, АО 4,64 7 0,31 6,49 ЖКХ УК СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО 2012 81А 93А ИСКРА, АО 4,56 14 1,33 6,99 с/х Толстиков Сергей Юрьевич 1992 81А н/у ДОК ЕНИСЕЙ, ООО 4,56 56 0,95 3,82 промышленность Гайдуцкий Юрий Михайлович 2002 83 н/у КРАСЛЕСИНВЕСТ, АО 4,47 27 0,49 21,01 промышленность Валентик Иван Владимирович 2008 84 н/у СИБАГРОПРОМСТРОЙ, АО 4,46 159 0,21 8,78 строительство Мурадян Камо Алексанович 1991 85 н/у РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙКА, ООО 4,43 115 0,03 1,48 торговля (пищевая) Иванькина Олеся Владимировна 2015 86 87 НАЗАРОВСКОЕ, ЗАО 4,42 6 0,10 11,77 с/х Исаев Валерий Андреевич 1992 87А н/у УСК НОВЫЙ ГОРОД, АО 4,33 22 0,001 4,90 строительство Кутыно Анатолий Юрьевич 2009 87А н/у ФИРМА КУЛЬТБЫТСТРОЙ, АО 4,33 25 0,13 3,38 строительство Семеняков Геннадий Аркадьевич 1992 89 82 КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС, АО 4,32 0 1,85 25,48 энергетика Комиссаренко Евгений Валерьевич 1996 90 95 ВИАС, ООО ПКФ 4,31 9 0,05 1,53 торговля (пищевая) Чувычилов Виталий Борисович 1993 91А н/у АРКТУР, ООО 4,26 85 0,06 0,56 торговля (непищевая) Руденко Игорь Николаевич 1996 91А н/у ХМТП, АО 4,26 48 0,20 3,32 транспорт Зверев Сергей Викторович 2006 93 75 КРАСФАРМА, ПАО 4,14 –12 0,64 5,57 промышленность Новикова Наталия Викторовна 1993 94 90 ЯРСК, ООО 4,13 1 0,12 2,00 промышленность Белоусов Евгений Вячеславович 2002 95 н/у ВИТАЛ 74, ООО 4,08 33 0,12 1,16 услуги Рогель Анатолий Владимирович 2016 96 н/у ОРИОН-МОТОРС, ООО 4,06 41 0,03 1,14 торговля (непищевая) Кобыльняк Олег Анатольевич 1998 97 43 ТД НОК, ООО 4,02 –59 0,08 1,86 торговля (пищевая) Лысюк Ольга Владимировна 2018 98А н/у АЭРОПОРТ ЕМЕЛЬЯНОВО, ООО 4,00 37 1,07 5,63 транспорт Метцлер Андрей Владимирович 2009 98А н/у ГМК СПЛАВ, ООО 4,00 –49 0,01 0,94 финансы Лебедев Андрей Григорьевич 2010 100 н/у ТРАНЗИТ КАРГО, ООО 3,98 21 0,19 1,71 транспорт Батраева Светлана Анатольевна 2011

Рейтинг подготовила Наталья Повольнова