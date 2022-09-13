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ТОП-100 самых успешных компаний Красноярского края

ТОП-100 самых успешных компаний Красноярского края
Иллюстрация: ДК

В Главном номере года «Деловой квартал» представляет «золотую сотню» предприятий Красноярского края, составленную на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс».

#ЛАЙФХАКИ

Рейтинг крупнейших компаний региона — эксклюзивный проект «ДК»: более 10 лет издание ежегодно рассказывает о том, как меняются бизнес-показатели и состав участников ТОП-100. Флагманы экономики края по итогам 2021, как и ранее, предприятия промсектора — металлурги, энергетики, нефтяники. Однако не первый год позиций в рейтинге усиливают торговые компании.

Методика рейтинга

В рейтинге участвуют предприятия, официально зарегистрированные и действующие на территории Красноярского края на 01.09.2022, и сдавшие отчетность по итогам 2021. Для федеральных компаний и холдингов учитывались их филиалы в Красноярском крае.

На первом этапе в системе «СПАРК-Интерфакс» произведена выборка компаний c выручкой от 3,5 млрд рублей за 2021. Далее из получившегося лонг-листа были удалены компании на стадии банкротства, а также компании с выручкой от 3,5 млрд рублей за 2021, если за предыдущий год выручка этих компаний составляла менее 500 млн рублей и/или средняя списочная численность работников таких компаний по итогам 2021 не превышала трех человек. В шорт-лист вошли 120 компаний. На заключительном этапе мы обработали, проанализировали и уточнили полученные данные. Итогом работы стал рейтинг 100 крупнейших компаний Красноярского края с выручкой по итогам 2021 не меньше 3,98 млрд рублей.

Выручка стала основным ранжирующим показателем. Под выручкой понимается объем реализации продукции, товаров, работ, услуг за минусом НДС, акцизов и других обязательных платежей. В рейтинге также были раскрыты дополнительные показатели: динамика выручки к 2020, чистая прибыль в 2021, активы на 01.01.2022, организационно-правовая форма, ФИО руководителя (в отдельных случаях указано ФИО исполнительного директора или управляющей компании); год основания (в отдельных случаях указан год первичной регистрации компании), место компании в предыдущем рейтинге. 

В дополнительных таблицах собраны и раскрыты следующие показатели: компании-лидеры по уставному капиталу; компании-лидеры по чистой прибыли; топ отраслей по совокупной выручке компаний; компании-лидеры по EBIT. 

В рейтинг не вошли дочерние компании некоторых холдинговых структур, так как по итогам 2021 эти компании не опубликовали свои финансовые данные и/или эти данные были представлены только в виде консолидированной финансовой отчетности холдинговых структур, а не в разрезе входящих в них дочерних компаний. 

Принятые сокращения

А – компании расположены в алфавитном порядке.

Н/у – новый участник, не принимавший участие в рейтинге прошлого года.

Источник информации: система «СПАРК-Интерфакс»

 

ЦИФРЫ

2,69 трлн. рублей — совокупная выручка ТОП-100 крупнейших компаний КК в 2021

693,02 млрд. рублей — совокупная чистая прибыль ТОП-100 крупнейших компаний КК в 2021

5,80 трлн. рублей — совокупные активы ТОП-100 крупнейших компаний КК в 2021

 

ТОП-10 компаний — лидеров по уставному капиталу

 
Наименование Уставный капитал на 01.01.2022, млрд руб. 
1 РУСГИДРО, ПАО 439,3
2 ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО 102,9
3 КРАСЛЕСИНВЕСТ, АО 32,3
4 ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО 24,8
5 МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ, ООО 20,0
6 НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС, ООО 12,3
7 РОССЕТИ СИБИРЬ, ПАО 10,0
8 КРАСЭКО, АО 6,6
9 ПОЛЮС СТРОЙ, ООО 5,9
10 БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, АО 5,7

 

ТОП-10 компаний — лидеров по чистой прибыли

  Наименование  Чистая прибыль в 2021, млрд руб. Динамика чистой прибыли 2021/2020, %
1 ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ПАО 313,66 5
2 ПОЛЮС КРАСНОЯРСК, АО 218,06 –51
3 ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО 56,32 134
4 РУСГИДРО, ПАО 50,86 41
5 МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ, ООО 14,83 –30
6 КРАСЦВЕТМЕТ, ОАО 14,35 19
7 НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ООО 12,78 108
8 БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, АО 8,28 15
9 ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО 6,83 17
10 ПСМК, ООО 4,47 771

 

ТОП-10 отраслей по совокупной выручке компаний 

Отрасль Совокупная выручка компаний отрасли за 2021, млрд руб. 
1 Промышленность 1580,77
2 Энергетика 446,04
3 Торговля (пищевая) 126,76
4 Транспорт  109,69
5 Услуги 101,55
6 Торговля (непищевая) 98,10
7 Строительство   94,14
8 С/х 36,13
9 Финансы 12,73
10 ЖКХ 10,16

 

ТОП-30 компаний — лидеров по EBIT

  Наименование EBIT
в 2021, млрд руб.
1 ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ПАО 299,13
2 ПОЛЮС КРАСНОЯРСК, АО 233,97
3 РУСГИДРО, ПАО 64,91
4 ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО 25,54
5 МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ, ООО 19,09
6 КРАСЦВЕТМЕТ, ОАО 18,03
7 НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ООО 16,25
8 БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, АО 12,11
9 БОАЗ, АО 9,07
10 ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО 8,00
11 ПСМК, ООО 5,58
12 СОВРУДНИК, ООО 5,21
13 ЛОГИСТИК-ЦЕНТР, ООО 5,07
14 РУСАЛ КРАСНОЯРСК, АО 4,95
15 ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1, АО 4,63
16 СУЭК-КРАСНОЯРСК, АО 4,37
17 ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13), АО 4,08
18 ГМК СПЛАВ, ООО 3,98
19 РОССЕТИ СИБИРЬ, ПАО 3,69
20 ГОРЕВСКИЙ ГОК, АО 2,67
21 КЦС, ООО 2,66
22 ПРИИСК УДЕРЕЙСКИЙ, АО 2,38
23 КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС, АО 2,31
24 НАЗАРОВСКАЯ ГРЭС, АО 2,05
25 СВИНОКОМПЛЕКС КРАСНОЯРСКИЙ, АО 1,99
26 ВАСИЛЬЕВСКИЙ РУДНИК, АО 1,91
27 КЗСК, АО 1,88
28 КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ, ПАО 1,54
29 ТНГ-ЛЕНСКОЕ, ООО 1,52
30 ТС КОМАНДОР, ООО 1,45

 

Место
в 2021  		Место
в 2020  		Наименование Выручка за 2021, млрд руб.  Динамика выручки 2021/2020, %  Чистая прибыль (убыток) в 2021, млрд руб. Активы на 01.01.2022, млрд руб. Вид деятельности/отрасль ФИО руководителя/УК Дата основания (регистрации)
1 1 ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ПАО 855,90 –7 313,66 1604,09 промышленность Потанин Владимир Олегович 1997
2 3 ПОЛЮС КРАСНОЯРСК, АО 208,61 –5 218,06 1347,53 промышленность УК ПОЛЮС, ООО 1993
3 4 РУСГИДРО, ПАО 190,11 7 50,86 1140,34 энергетика Хмарин Виктор Викторович 2004
4 6 РУСАЛ КРАСНОЯРСК, АО 82,40 17 3,60 71,43 промышленность УК РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ, АО 1992
5 7 КРАСЦВЕТМЕТ, ОАО 71,95 12 14,35 50,77 промышленность Дягилев Михаил Владимирович 1994
6 8 РОССЕТИ СИБИРЬ, ПАО 60,64 7 1,10 87,61 энергетика Акилин Павел Евгеньевич 2005
7 10 ТС КОМАНДОР, ООО 58,26 12 1,15 9,05 торговля (пищевая) Шамбир Павел Петрович 1991
8 11 МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ, ООО 56,49 12 14,83 72,50 промышленность Зайцев Владимир Игнатьевич 2016
9 16 БОАЗ, АО 52,40 51 2,99 112,37 промышленность Картавцев Андрей Васильевич 2006
10 24 АЗУР ЭЙР, ООО 44,88 85 0,95 11,38 транспорт  Королев Евгений Борисович 1995
11 21 ЛОГИСТИК-ЦЕНТР, ООО 42,65 57 4,15 18,70 торговля (непищевая) Жуков Максим Игоревич 2011
12 14 ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО 41,81 15 56,32 281,69 энергетика Хардиков Михаил Юрьевич 2008
13 15 ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13), АО 39,04 12 2,79 42,05 энергетика УК СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО 2005
14 17 КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ, ПАО 37,13 9 1,30 6,29 энергетика УК ЭСК РУСГИДРО, АО 2005
15 19 РУСАЛ АЧИНСК, АО 33,67 12 –0,52 25,91 промышленность УК РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ, АО 1994
16 20 НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ, ООО 32,65 18 –1,36 10,70 услуги Довгаль Виталий Владимирович 2006
17 25 СМАРТ, ООО 27,39 14 –0,01 3,15 торговля (пищевая) Рябова Анжела Владимировна 2011
18 22 СУЭК-КРАСНОЯРСК, АО 26,71 7 3,03 9,92 промышленность Федоров Андрей Витальевич 2007
19 38 ПСМК, ООО 25,89 129 4,47 12,77 строительство   Лямцев Петр Егорович 2017
20 26 НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ООО 25,77 17 12,78 64,88 промышленность УК НОК ГРУПП, ООО 2003
21 29 НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС, ООО 23,62 27 –1,25 26,62 строительство   Паятелев Игорь Михайлович 2006
22 28 КНП, АО 22,57 17 0,14 7,58 торговля (непищевая) Золотарев Борис Николаевич 1994
23 27 БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, АО 21,18 8 8,28 109,97 энергетика Кобяков Владислав Игоревич 1993
24 30 НТЭК, АО 20,66 12 –57,75 61,22 энергетика Липин Сергей Валерьевич 2005
25 31 СОВРУДНИК, ООО 20,09 10 4,18 24,00 промышленность Курбанов Руслан Магамедович 1998
26 36 КРАМЗ, ООО 19,83 53 0,41 9,38 промышленность Буц Олег Владимирович 1997
27 33 ТТК, АО 17,88 33 –1,18 18,64 услуги Белоногов Антон Александрович 2001
28 32 ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО 17,79 5 6,83 64,30 промышленность Филимонов Сергей Васильевич 1992
29 41 АК НОРДСТАР, АО 15,51 48 –0,81 7,50 транспорт  Мохов Леонид Витальевич 2002
30 34 ПОЛЮС ЛОГИСТИКА, АО 15,20 15 0,27 7,18 услуги Шило Алексей Александрович 2011
31 35 ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ, АО 14,95 14 0,55 4,29 торговля (непищевая) Попова Алена Михайловна 2004
32 39 НОРИЛЬСКГАЗПРОМ, АО 14,31 27 0,04 15,18 промышленность Чистов Андрей Юрьевич 1993
33 42 ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1, АО 14,09 37 3,96 18,12 промышленность Баталов Евгений Валерьевич 1992
34 40 ВИТАЛ, ООО 13,26 26 0,24 4,22 услуги Рудаков Денис Вадимович 2014
35 46 НОРИЛЬСКПРОМТРАНСПОРТ, ООО 12,47 42 –0,10 5,22 транспорт  Кононов Денис Григорьевич 2007
36 57 КРАСРИТЕЙЛ, ООО 11,74 70 0,63 3,69 торговля (пищевая) Шевелева Ольга Николаевна 2011
37 97 ЛМЗ СКАД, ООО 10,41 168 0,35 6,53 промышленность УК РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ, АО 2002
38 59 ЛПЗ СЕГАЛ, ООО 9,88 54 0,39 3,73 промышленность Киселёв Леонид Андреевич 2000
39 73 КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ, ООО 9,84 100 0,27 24,28 промышленность Зенин Сергей Геннадьевич 2001
40 48 ПОЛЮС СТРОЙ, ООО 9,59 11 –1,00 11,23 строительство   УК ПОЛЮС, ООО 2008
41 60 ВЭЙ-ГРУПП, ООО 9,50 48 0,09 1,15 транспорт  Оганесян Аветик Мкртичевич 2011
42 56 КЗХ БИРЮСА, ОАО 9,35 29 0,24 4,46 промышленность Петров Михаил Васильевич 1993
43 47 НАЗАРОВСКАЯ ГРЭС, АО 9,08 5 1,51 6,01 энергетика УК СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО 2012
44 51 КРАСЭКО, АО 8,74 9 0,003 18,51 энергетика Чернов Андрей Вениаминович 2015
45 55 ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛЬТА, ООО 8,73 17 0,47 15,75 финансы Герман Василий Викторович 2002
46 58 КОНТИНЕНТ, ООО 8,52 29 0,15 2,24 торговля (пищевая) Матузко Николай Анатольевич 1998
47 70 ПРИАНГАРСКИЙ ЛПК, ООО 8,48 64 0,74 12,72 промышленность Баяндин Константин Андреевич 2010
48 84А КЗСК, АО 8,46 98 1,39 5,14 промышленность Новиков Сергей Валерьевич 1993
49 44 ЗСК, ООО 8,37 –15 –5,53 8,63 строительство   Былков Алексей Владимирович 2006
50   ВТОРМЕТ, ООО 8,34 73 0,60 1,53 промышленность Деменев Александр Евгеньевич 2008
51 53 МОНОЛИТСТРОЙ, ООО 8,28 8 0,05 15,04 строительство   Абасов Разим Магарамович 1992
52 54 РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ, ООО 8,18 8 0,38 0,85 энергетика Антипенко Василий Леонидович 2007
53 50 ДЖОНСОН МАТТИ КАТАЛИЗАТОРЫ, ООО 8,16 –2 0,93 3,37 промышленность Ракитин Леонид Моисеевич 2006
54 66 КРАСАВА, ООО 8,11 44 0,12 4,01 торговля (пищевая) Артемьев Александр Викторович 2011
55 61 СВИНОКОМПЛЕКС КРАСНОЯРСКИЙ, АО 7,90 27 1,88 9,31 с/х УК СИБАГРО, АО 2010
56 64 НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ, АО 7,84 35 0,73 55,31 промышленность Шилыковский Марк Игоревич 2016
57А 72 МФЦ КАПИТАЛ, ООО 7,49 49 –0,31 17,74 услуги Мартынов Кирилл Аркадьевич 2017
57А 78 КРАСНОЯРСК ЗЕРНО, ООО 7,49 66 0,29 2,58 с/х Игнатьев Виталий Николаевич 2015
59 71 ГОРЕВСКИЙ ГОК, АО 7,47 48 1,59 7,69 промышленность УК НОК ГРУПП, ООО 1993
60 н/у РОСПРОМСТРОЙ, ООО 7,39 62 0,55 2,47 промышленность Шульпин Михаил Владимирович 2010
61 52 ВАСИЛЬЕВСКИЙ РУДНИК, АО 7,14 –9 1,30 6,49 промышленность Дорогойченков Алексей Михайлович 1992
62 63 САЯНМОЛОКО, ООО 6,30 7 0,14 7,26 с/х Левицкий Валерий Анатольевич 2014
63 68 ТНГ-ЛЕНСКОЕ, ООО 6,00 13 1,21 2,44 промышленность УК ТНГ-ГРУПП, ООО 2009
64 н/у КЦС, ООО 5,91 147 2,11 5,27 промышленность Савельев Эдуард Владимирович 2013
65 79 ПАРТНЕРЫ КРАСНОЯРСК, ООО 5,86 30 0,24 1,48 услуги УК МЕГАПРОФИТ УК, ООО 2011
66 67 КРАСКОМ, ООО 5,53 1 0,94 4,69 ЖКХ Гончеров Олег Васильевич 2003
67 86 ПРИИСК УДЕРЕЙСКИЙ, АО 5,50 30 1,89 4,66 промышленность Вагнер Виктор Андреевич 2003
68 96 КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ, ООО 5,45 40 0,08 2,61 с/х Пестрикова Полина Геннадьевна 2003
69 76 СИБИРЯК, ООО УСК 5,26 14 0,10 9,83 строительство   Егоров Владимир Владимирович 2004
70 н/у НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, АО 5,23 84 0,26 6,69 промышленность Шевлякова Юлия Евгеньевна 1998
71 91 ЕРП, АО 5,20 28 –0,03 3,35 транспорт  УК НОРНИКЕЛЬ–ЕРП, ООО 1994
72 65 ГК СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ, ООО 5,15 –9 0,12 3,56 энергетика Ермолаев Владимир Владимирович 2014
73 н/у КРАСАВИА, АО 5,14 63 0,34 5,73 транспорт  Егоров Андрей Юрьевич 2002
74 93А ЮЖНЫЙ, ООО 5,12 28 0,07 1,56 услуги Калицкий Павел Евгеньевич 2016
75 98 ТЕХПОЛИМЕР, ЗАО 4,96 29 0,07 3,97 промышленность Путивский Иван Андреевич 2001
76 89 АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ, ООО 4,89 18 0,90 4,55 промышленность Колычев Владимир Владимирович 2007
77 92 ТЗК ЕНИСЕЙ, ООО 4,84 20 0,15 0,86 торговля (непищевая) Родькин Игорь Владимирович 2009
78 100 МЕДВЕДЬ БИЗНЕСАВТО, ООО 4,76 30 0,33 0,85 торговля (непищевая) Головков Роман Геннадьевич 2018
79 84А КРАЙДЭО, АО 4,75 11 0,01 3,06 транспорт  Найденко Евгений Юрьевич 2000
80 81 КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-1, АО 4,64 7 0,31 6,49 ЖКХ УК СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО 2012
81А 93А ИСКРА, АО 4,56 14 1,33 6,99 с/х Толстиков Сергей Юрьевич 1992
81А н/у ДОК ЕНИСЕЙ, ООО 4,56 56 0,95 3,82 промышленность Гайдуцкий Юрий Михайлович 2002
83 н/у КРАСЛЕСИНВЕСТ, АО 4,47 27 0,49 21,01 промышленность Валентик Иван Владимирович 2008
84 н/у СИБАГРОПРОМСТРОЙ, АО 4,46 159 0,21 8,78 строительство   Мурадян Камо Алексанович 1991
85 н/у РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙКА, ООО 4,43 115 0,03 1,48 торговля (пищевая) Иванькина Олеся Владимировна 2015
86 87 НАЗАРОВСКОЕ, ЗАО 4,42 6 0,10 11,77 с/х Исаев Валерий Андреевич 1992
87А н/у УСК НОВЫЙ ГОРОД, АО 4,33 22 0,001 4,90 строительство   Кутыно Анатолий Юрьевич 2009
87А н/у ФИРМА КУЛЬТБЫТСТРОЙ, АО 4,33 25 0,13 3,38 строительство   Семеняков Геннадий Аркадьевич 1992
89 82 КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС, АО 4,32 0 1,85 25,48 энергетика Комиссаренко Евгений Валерьевич 1996
90 95 ВИАС, ООО ПКФ 4,31 9 0,05 1,53 торговля (пищевая) Чувычилов Виталий Борисович 1993
91А н/у АРКТУР, ООО 4,26 85 0,06 0,56 торговля (непищевая) Руденко Игорь Николаевич 1996
91А н/у ХМТП, АО 4,26 48 0,20 3,32 транспорт  Зверев Сергей Викторович 2006
93 75 КРАСФАРМА, ПАО 4,14 –12 0,64 5,57 промышленность Новикова Наталия Викторовна 1993
94 90 ЯРСК, ООО 4,13 1 0,12 2,00 промышленность Белоусов Евгений Вячеславович 2002
95 н/у ВИТАЛ 74, ООО 4,08 33 0,12 1,16 услуги Рогель Анатолий Владимирович 2016
96 н/у ОРИОН-МОТОРС, ООО 4,06 41 0,03 1,14 торговля (непищевая) Кобыльняк Олег Анатольевич 1998
97 43 ТД НОК, ООО 4,02 –59 0,08 1,86 торговля (пищевая) Лысюк Ольга Владимировна 2018
98А н/у АЭРОПОРТ ЕМЕЛЬЯНОВО, ООО 4,00 37 1,07 5,63 транспорт  Метцлер Андрей Владимирович 2009
98А н/у ГМК СПЛАВ, ООО 4,00 –49 0,01 0,94 финансы Лебедев Андрей Григорьевич 2010
100 н/у ТРАНЗИТ КАРГО, ООО 3,98 21 0,19 1,71 транспорт  Батраева Светлана Анатольевна 2011

 

Рейтинг подготовила Наталья Повольнова
Автор: Петр Савельев
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