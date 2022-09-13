ТОП-100 самых успешных компаний Красноярского края
В Главном номере года «Деловой квартал» представляет «золотую сотню» предприятий Красноярского края, составленную на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс».
Рейтинг крупнейших компаний региона — эксклюзивный проект «ДК»: более 10 лет издание ежегодно рассказывает о том, как меняются бизнес-показатели и состав участников ТОП-100. Флагманы экономики края по итогам 2021, как и ранее, предприятия промсектора — металлурги, энергетики, нефтяники. Однако не первый год позиций в рейтинге усиливают торговые компании.
Методика рейтинга
В рейтинге участвуют предприятия, официально зарегистрированные и действующие на территории Красноярского края на 01.09.2022, и сдавшие отчетность по итогам 2021. Для федеральных компаний и холдингов учитывались их филиалы в Красноярском крае.
На первом этапе в системе «СПАРК-Интерфакс» произведена выборка компаний c выручкой от 3,5 млрд рублей за 2021. Далее из получившегося лонг-листа были удалены компании на стадии банкротства, а также компании с выручкой от 3,5 млрд рублей за 2021, если за предыдущий год выручка этих компаний составляла менее 500 млн рублей и/или средняя списочная численность работников таких компаний по итогам 2021 не превышала трех человек. В шорт-лист вошли 120 компаний. На заключительном этапе мы обработали, проанализировали и уточнили полученные данные. Итогом работы стал рейтинг 100 крупнейших компаний Красноярского края с выручкой по итогам 2021 не меньше 3,98 млрд рублей.
Выручка стала основным ранжирующим показателем. Под выручкой понимается объем реализации продукции, товаров, работ, услуг за минусом НДС, акцизов и других обязательных платежей. В рейтинге также были раскрыты дополнительные показатели: динамика выручки к 2020, чистая прибыль в 2021, активы на 01.01.2022, организационно-правовая форма, ФИО руководителя (в отдельных случаях указано ФИО исполнительного директора или управляющей компании); год основания (в отдельных случаях указан год первичной регистрации компании), место компании в предыдущем рейтинге.
В дополнительных таблицах собраны и раскрыты следующие показатели: компании-лидеры по уставному капиталу; компании-лидеры по чистой прибыли; топ отраслей по совокупной выручке компаний; компании-лидеры по EBIT.
В рейтинг не вошли дочерние компании некоторых холдинговых структур, так как по итогам 2021 эти компании не опубликовали свои финансовые данные и/или эти данные были представлены только в виде консолидированной финансовой отчетности холдинговых структур, а не в разрезе входящих в них дочерних компаний.
Принятые сокращения
А – компании расположены в алфавитном порядке.
Н/у – новый участник, не принимавший участие в рейтинге прошлого года.Источник информации: система «СПАРК-Интерфакс»
ЦИФРЫ
2,69 трлн. рублей — совокупная выручка ТОП-100 крупнейших компаний КК в 2021
693,02 млрд. рублей — совокупная чистая прибыль ТОП-100 крупнейших компаний КК в 2021
5,80 трлн. рублей — совокупные активы ТОП-100 крупнейших компаний КК в 2021
ТОП-10 компаний — лидеров по уставному капиталу
|№
|Наименование
|Уставный капитал на 01.01.2022, млрд руб.
|1
|РУСГИДРО, ПАО
|439,3
|2
|ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО
|102,9
|3
|КРАСЛЕСИНВЕСТ, АО
|32,3
|4
|ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО
|24,8
|5
|МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ, ООО
|20,0
|6
|НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС, ООО
|12,3
|7
|РОССЕТИ СИБИРЬ, ПАО
|10,0
|8
|КРАСЭКО, АО
|6,6
|9
|ПОЛЮС СТРОЙ, ООО
|5,9
|10
|БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, АО
|5,7
ТОП-10 компаний — лидеров по чистой прибыли
|Наименование
|Чистая прибыль в 2021, млрд руб.
|Динамика чистой прибыли 2021/2020, %
|1
|ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ПАО
|313,66
|5
|2
|ПОЛЮС КРАСНОЯРСК, АО
|218,06
|–51
|3
|ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО
|56,32
|134
|4
|РУСГИДРО, ПАО
|50,86
|41
|5
|МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ, ООО
|14,83
|–30
|6
|КРАСЦВЕТМЕТ, ОАО
|14,35
|19
|7
|НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ООО
|12,78
|108
|8
|БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, АО
|8,28
|15
|9
|ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО
|6,83
|17
|10
|ПСМК, ООО
|4,47
|771
ТОП-10 отраслей по совокупной выручке компаний
|№
|Отрасль
|Совокупная выручка компаний отрасли за 2021, млрд руб.
|1
|Промышленность
|1580,77
|2
|Энергетика
|446,04
|3
|Торговля (пищевая)
|126,76
|4
|Транспорт
|109,69
|5
|Услуги
|101,55
|6
|Торговля (непищевая)
|98,10
|7
|Строительство
|94,14
|8
|С/х
|36,13
|9
|Финансы
|12,73
|10
|ЖКХ
|10,16
ТОП-30 компаний — лидеров по EBIT
|Наименование
|
EBIT
в 2021, млрд руб.
|1
|ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ПАО
|299,13
|2
|ПОЛЮС КРАСНОЯРСК, АО
|233,97
|3
|РУСГИДРО, ПАО
|64,91
|4
|ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО
|25,54
|5
|МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ, ООО
|19,09
|6
|КРАСЦВЕТМЕТ, ОАО
|18,03
|7
|НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ООО
|16,25
|8
|БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, АО
|12,11
|9
|БОАЗ, АО
|9,07
|10
|ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО
|8,00
|11
|ПСМК, ООО
|5,58
|12
|СОВРУДНИК, ООО
|5,21
|13
|ЛОГИСТИК-ЦЕНТР, ООО
|5,07
|14
|РУСАЛ КРАСНОЯРСК, АО
|4,95
|15
|ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1, АО
|4,63
|16
|СУЭК-КРАСНОЯРСК, АО
|4,37
|17
|ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13), АО
|4,08
|18
|ГМК СПЛАВ, ООО
|3,98
|19
|РОССЕТИ СИБИРЬ, ПАО
|3,69
|20
|ГОРЕВСКИЙ ГОК, АО
|2,67
|21
|КЦС, ООО
|2,66
|22
|ПРИИСК УДЕРЕЙСКИЙ, АО
|2,38
|23
|КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС, АО
|2,31
|24
|НАЗАРОВСКАЯ ГРЭС, АО
|2,05
|25
|СВИНОКОМПЛЕКС КРАСНОЯРСКИЙ, АО
|1,99
|26
|ВАСИЛЬЕВСКИЙ РУДНИК, АО
|1,91
|27
|КЗСК, АО
|1,88
|28
|КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ, ПАО
|1,54
|29
|ТНГ-ЛЕНСКОЕ, ООО
|1,52
|30
|ТС КОМАНДОР, ООО
|1,45
|
Место
в 2021
|
Место
в 2020
|Наименование
|Выручка за 2021, млрд руб.
|Динамика выручки 2021/2020, %
|Чистая прибыль (убыток) в 2021, млрд руб.
|Активы на 01.01.2022, млрд руб.
|Вид деятельности/отрасль
|ФИО руководителя/УК
|Дата основания (регистрации)
|1
|1
|ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ПАО
|855,90
|–7
|313,66
|1604,09
|промышленность
|Потанин Владимир Олегович
|1997
|2
|3
|ПОЛЮС КРАСНОЯРСК, АО
|208,61
|–5
|218,06
|1347,53
|промышленность
|УК ПОЛЮС, ООО
|1993
|3
|4
|РУСГИДРО, ПАО
|190,11
|7
|50,86
|1140,34
|энергетика
|Хмарин Виктор Викторович
|2004
|4
|6
|РУСАЛ КРАСНОЯРСК, АО
|82,40
|17
|3,60
|71,43
|промышленность
|УК РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ, АО
|1992
|5
|7
|КРАСЦВЕТМЕТ, ОАО
|71,95
|12
|14,35
|50,77
|промышленность
|Дягилев Михаил Владимирович
|1994
|6
|8
|РОССЕТИ СИБИРЬ, ПАО
|60,64
|7
|1,10
|87,61
|энергетика
|Акилин Павел Евгеньевич
|2005
|7
|10
|ТС КОМАНДОР, ООО
|58,26
|12
|1,15
|9,05
|торговля (пищевая)
|Шамбир Павел Петрович
|1991
|8
|11
|МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ, ООО
|56,49
|12
|14,83
|72,50
|промышленность
|Зайцев Владимир Игнатьевич
|2016
|9
|16
|БОАЗ, АО
|52,40
|51
|2,99
|112,37
|промышленность
|Картавцев Андрей Васильевич
|2006
|10
|24
|АЗУР ЭЙР, ООО
|44,88
|85
|0,95
|11,38
|транспорт
|Королев Евгений Борисович
|1995
|11
|21
|ЛОГИСТИК-ЦЕНТР, ООО
|42,65
|57
|4,15
|18,70
|торговля (непищевая)
|Жуков Максим Игоревич
|2011
|12
|14
|ЕВРОСИБЭНЕРГО, АО
|41,81
|15
|56,32
|281,69
|энергетика
|Хардиков Михаил Юрьевич
|2008
|13
|15
|ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13), АО
|39,04
|12
|2,79
|42,05
|энергетика
|УК СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО
|2005
|14
|17
|КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ, ПАО
|37,13
|9
|1,30
|6,29
|энергетика
|УК ЭСК РУСГИДРО, АО
|2005
|15
|19
|РУСАЛ АЧИНСК, АО
|33,67
|12
|–0,52
|25,91
|промышленность
|УК РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ, АО
|1994
|16
|20
|НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ, ООО
|32,65
|18
|–1,36
|10,70
|услуги
|Довгаль Виталий Владимирович
|2006
|17
|25
|СМАРТ, ООО
|27,39
|14
|–0,01
|3,15
|торговля (пищевая)
|Рябова Анжела Владимировна
|2011
|18
|22
|СУЭК-КРАСНОЯРСК, АО
|26,71
|7
|3,03
|9,92
|промышленность
|Федоров Андрей Витальевич
|2007
|19
|38
|ПСМК, ООО
|25,89
|129
|4,47
|12,77
|строительство
|Лямцев Петр Егорович
|2017
|20
|26
|НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ООО
|25,77
|17
|12,78
|64,88
|промышленность
|УК НОК ГРУПП, ООО
|2003
|21
|29
|НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС, ООО
|23,62
|27
|–1,25
|26,62
|строительство
|Паятелев Игорь Михайлович
|2006
|22
|28
|КНП, АО
|22,57
|17
|0,14
|7,58
|торговля (непищевая)
|Золотарев Борис Николаевич
|1994
|23
|27
|БОГУЧАНСКАЯ ГЭС, АО
|21,18
|8
|8,28
|109,97
|энергетика
|Кобяков Владислав Игоревич
|1993
|24
|30
|НТЭК, АО
|20,66
|12
|–57,75
|61,22
|энергетика
|Липин Сергей Валерьевич
|2005
|25
|31
|СОВРУДНИК, ООО
|20,09
|10
|4,18
|24,00
|промышленность
|Курбанов Руслан Магамедович
|1998
|26
|36
|КРАМЗ, ООО
|19,83
|53
|0,41
|9,38
|промышленность
|Буц Олег Владимирович
|1997
|27
|33
|ТТК, АО
|17,88
|33
|–1,18
|18,64
|услуги
|Белоногов Антон Александрович
|2001
|28
|32
|ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО
|17,79
|5
|6,83
|64,30
|промышленность
|Филимонов Сергей Васильевич
|1992
|29
|41
|АК НОРДСТАР, АО
|15,51
|48
|–0,81
|7,50
|транспорт
|Мохов Леонид Витальевич
|2002
|30
|34
|ПОЛЮС ЛОГИСТИКА, АО
|15,20
|15
|0,27
|7,18
|услуги
|Шило Алексей Александрович
|2011
|31
|35
|ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ, АО
|14,95
|14
|0,55
|4,29
|торговля (непищевая)
|Попова Алена Михайловна
|2004
|32
|39
|НОРИЛЬСКГАЗПРОМ, АО
|14,31
|27
|0,04
|15,18
|промышленность
|Чистов Андрей Юрьевич
|1993
|33
|42
|ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1, АО
|14,09
|37
|3,96
|18,12
|промышленность
|Баталов Евгений Валерьевич
|1992
|34
|40
|ВИТАЛ, ООО
|13,26
|26
|0,24
|4,22
|услуги
|Рудаков Денис Вадимович
|2014
|35
|46
|НОРИЛЬСКПРОМТРАНСПОРТ, ООО
|12,47
|42
|–0,10
|5,22
|транспорт
|Кононов Денис Григорьевич
|2007
|36
|57
|КРАСРИТЕЙЛ, ООО
|11,74
|70
|0,63
|3,69
|торговля (пищевая)
|Шевелева Ольга Николаевна
|2011
|37
|97
|ЛМЗ СКАД, ООО
|10,41
|168
|0,35
|6,53
|промышленность
|УК РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ, АО
|2002
|38
|59
|ЛПЗ СЕГАЛ, ООО
|9,88
|54
|0,39
|3,73
|промышленность
|Киселёв Леонид Андреевич
|2000
|39
|73
|КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ, ООО
|9,84
|100
|0,27
|24,28
|промышленность
|Зенин Сергей Геннадьевич
|2001
|40
|48
|ПОЛЮС СТРОЙ, ООО
|9,59
|11
|–1,00
|11,23
|строительство
|УК ПОЛЮС, ООО
|2008
|41
|60
|ВЭЙ-ГРУПП, ООО
|9,50
|48
|0,09
|1,15
|транспорт
|Оганесян Аветик Мкртичевич
|2011
|42
|56
|КЗХ БИРЮСА, ОАО
|9,35
|29
|0,24
|4,46
|промышленность
|Петров Михаил Васильевич
|1993
|43
|47
|НАЗАРОВСКАЯ ГРЭС, АО
|9,08
|5
|1,51
|6,01
|энергетика
|УК СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО
|2012
|44
|51
|КРАСЭКО, АО
|8,74
|9
|0,003
|18,51
|энергетика
|Чернов Андрей Вениаминович
|2015
|45
|55
|ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛЬТА, ООО
|8,73
|17
|0,47
|15,75
|финансы
|Герман Василий Викторович
|2002
|46
|58
|КОНТИНЕНТ, ООО
|8,52
|29
|0,15
|2,24
|торговля (пищевая)
|Матузко Николай Анатольевич
|1998
|47
|70
|ПРИАНГАРСКИЙ ЛПК, ООО
|8,48
|64
|0,74
|12,72
|промышленность
|Баяндин Константин Андреевич
|2010
|48
|84А
|КЗСК, АО
|8,46
|98
|1,39
|5,14
|промышленность
|Новиков Сергей Валерьевич
|1993
|49
|44
|ЗСК, ООО
|8,37
|–15
|–5,53
|8,63
|строительство
|Былков Алексей Владимирович
|2006
|50
|ВТОРМЕТ, ООО
|8,34
|73
|0,60
|1,53
|промышленность
|Деменев Александр Евгеньевич
|2008
|51
|53
|МОНОЛИТСТРОЙ, ООО
|8,28
|8
|0,05
|15,04
|строительство
|Абасов Разим Магарамович
|1992
|52
|54
|РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ, ООО
|8,18
|8
|0,38
|0,85
|энергетика
|Антипенко Василий Леонидович
|2007
|53
|50
|ДЖОНСОН МАТТИ КАТАЛИЗАТОРЫ, ООО
|8,16
|–2
|0,93
|3,37
|промышленность
|Ракитин Леонид Моисеевич
|2006
|54
|66
|КРАСАВА, ООО
|8,11
|44
|0,12
|4,01
|торговля (пищевая)
|Артемьев Александр Викторович
|2011
|55
|61
|СВИНОКОМПЛЕКС КРАСНОЯРСКИЙ, АО
|7,90
|27
|1,88
|9,31
|с/х
|УК СИБАГРО, АО
|2010
|56
|64
|НОРИЛЬСКТРАНСГАЗ, АО
|7,84
|35
|0,73
|55,31
|промышленность
|Шилыковский Марк Игоревич
|2016
|57А
|72
|МФЦ КАПИТАЛ, ООО
|7,49
|49
|–0,31
|17,74
|услуги
|Мартынов Кирилл Аркадьевич
|2017
|57А
|78
|КРАСНОЯРСК ЗЕРНО, ООО
|7,49
|66
|0,29
|2,58
|с/х
|Игнатьев Виталий Николаевич
|2015
|59
|71
|ГОРЕВСКИЙ ГОК, АО
|7,47
|48
|1,59
|7,69
|промышленность
|УК НОК ГРУПП, ООО
|1993
|60
|н/у
|РОСПРОМСТРОЙ, ООО
|7,39
|62
|0,55
|2,47
|промышленность
|Шульпин Михаил Владимирович
|2010
|61
|52
|ВАСИЛЬЕВСКИЙ РУДНИК, АО
|7,14
|–9
|1,30
|6,49
|промышленность
|Дорогойченков Алексей Михайлович
|1992
|62
|63
|САЯНМОЛОКО, ООО
|6,30
|7
|0,14
|7,26
|с/х
|Левицкий Валерий Анатольевич
|2014
|63
|68
|ТНГ-ЛЕНСКОЕ, ООО
|6,00
|13
|1,21
|2,44
|промышленность
|УК ТНГ-ГРУПП, ООО
|2009
|64
|н/у
|КЦС, ООО
|5,91
|147
|2,11
|5,27
|промышленность
|Савельев Эдуард Владимирович
|2013
|65
|79
|ПАРТНЕРЫ КРАСНОЯРСК, ООО
|5,86
|30
|0,24
|1,48
|услуги
|УК МЕГАПРОФИТ УК, ООО
|2011
|66
|67
|КРАСКОМ, ООО
|5,53
|1
|0,94
|4,69
|ЖКХ
|Гончеров Олег Васильевич
|2003
|67
|86
|ПРИИСК УДЕРЕЙСКИЙ, АО
|5,50
|30
|1,89
|4,66
|промышленность
|Вагнер Виктор Андреевич
|2003
|68
|96
|КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ, ООО
|5,45
|40
|0,08
|2,61
|с/х
|Пестрикова Полина Геннадьевна
|2003
|69
|76
|СИБИРЯК, ООО УСК
|5,26
|14
|0,10
|9,83
|строительство
|Егоров Владимир Владимирович
|2004
|70
|н/у
|НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, АО
|5,23
|84
|0,26
|6,69
|промышленность
|Шевлякова Юлия Евгеньевна
|1998
|71
|91
|ЕРП, АО
|5,20
|28
|–0,03
|3,35
|транспорт
|УК НОРНИКЕЛЬ–ЕРП, ООО
|1994
|72
|65
|ГК СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ, ООО
|5,15
|–9
|0,12
|3,56
|энергетика
|Ермолаев Владимир Владимирович
|2014
|73
|н/у
|КРАСАВИА, АО
|5,14
|63
|0,34
|5,73
|транспорт
|Егоров Андрей Юрьевич
|2002
|74
|93А
|ЮЖНЫЙ, ООО
|5,12
|28
|0,07
|1,56
|услуги
|Калицкий Павел Евгеньевич
|2016
|75
|98
|ТЕХПОЛИМЕР, ЗАО
|4,96
|29
|0,07
|3,97
|промышленность
|Путивский Иван Андреевич
|2001
|76
|89
|АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ, ООО
|4,89
|18
|0,90
|4,55
|промышленность
|Колычев Владимир Владимирович
|2007
|77
|92
|ТЗК ЕНИСЕЙ, ООО
|4,84
|20
|0,15
|0,86
|торговля (непищевая)
|Родькин Игорь Владимирович
|2009
|78
|100
|МЕДВЕДЬ БИЗНЕСАВТО, ООО
|4,76
|30
|0,33
|0,85
|торговля (непищевая)
|Головков Роман Геннадьевич
|2018
|79
|84А
|КРАЙДЭО, АО
|4,75
|11
|0,01
|3,06
|транспорт
|Найденко Евгений Юрьевич
|2000
|80
|81
|КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-1, АО
|4,64
|7
|0,31
|6,49
|ЖКХ
|УК СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО
|2012
|81А
|93А
|ИСКРА, АО
|4,56
|14
|1,33
|6,99
|с/х
|Толстиков Сергей Юрьевич
|1992
|81А
|н/у
|ДОК ЕНИСЕЙ, ООО
|4,56
|56
|0,95
|3,82
|промышленность
|Гайдуцкий Юрий Михайлович
|2002
|83
|н/у
|КРАСЛЕСИНВЕСТ, АО
|4,47
|27
|0,49
|21,01
|промышленность
|Валентик Иван Владимирович
|2008
|84
|н/у
|СИБАГРОПРОМСТРОЙ, АО
|4,46
|159
|0,21
|8,78
|строительство
|Мурадян Камо Алексанович
|1991
|85
|н/у
|РУССКИЙ РАЗГУЛЯЙКА, ООО
|4,43
|115
|0,03
|1,48
|торговля (пищевая)
|Иванькина Олеся Владимировна
|2015
|86
|87
|НАЗАРОВСКОЕ, ЗАО
|4,42
|6
|0,10
|11,77
|с/х
|Исаев Валерий Андреевич
|1992
|87А
|н/у
|УСК НОВЫЙ ГОРОД, АО
|4,33
|22
|0,001
|4,90
|строительство
|Кутыно Анатолий Юрьевич
|2009
|87А
|н/у
|ФИРМА КУЛЬТБЫТСТРОЙ, АО
|4,33
|25
|0,13
|3,38
|строительство
|Семеняков Геннадий Аркадьевич
|1992
|89
|82
|КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС, АО
|4,32
|0
|1,85
|25,48
|энергетика
|Комиссаренко Евгений Валерьевич
|1996
|90
|95
|ВИАС, ООО ПКФ
|4,31
|9
|0,05
|1,53
|торговля (пищевая)
|Чувычилов Виталий Борисович
|1993
|91А
|н/у
|АРКТУР, ООО
|4,26
|85
|0,06
|0,56
|торговля (непищевая)
|Руденко Игорь Николаевич
|1996
|91А
|н/у
|ХМТП, АО
|4,26
|48
|0,20
|3,32
|транспорт
|Зверев Сергей Викторович
|2006
|93
|75
|КРАСФАРМА, ПАО
|4,14
|–12
|0,64
|5,57
|промышленность
|Новикова Наталия Викторовна
|1993
|94
|90
|ЯРСК, ООО
|4,13
|1
|0,12
|2,00
|промышленность
|Белоусов Евгений Вячеславович
|2002
|95
|н/у
|ВИТАЛ 74, ООО
|4,08
|33
|0,12
|1,16
|услуги
|Рогель Анатолий Владимирович
|2016
|96
|н/у
|ОРИОН-МОТОРС, ООО
|4,06
|41
|0,03
|1,14
|торговля (непищевая)
|Кобыльняк Олег Анатольевич
|1998
|97
|43
|ТД НОК, ООО
|4,02
|–59
|0,08
|1,86
|торговля (пищевая)
|Лысюк Ольга Владимировна
|2018
|98А
|н/у
|АЭРОПОРТ ЕМЕЛЬЯНОВО, ООО
|4,00
|37
|1,07
|5,63
|транспорт
|Метцлер Андрей Владимирович
|2009
|98А
|н/у
|ГМК СПЛАВ, ООО
|4,00
|–49
|0,01
|0,94
|финансы
|Лебедев Андрей Григорьевич
|2010
|100
|н/у
|ТРАНЗИТ КАРГО, ООО
|3,98
|21
|0,19
|1,71
|транспорт
|Батраева Светлана Анатольевна
|2011
Рейтинг подготовила Наталья Повольнова