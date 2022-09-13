Дефицит бюджета Красноярского края уменьшится вдвое

Власти региона подготовили осеннюю корректировку бюджета. Доходы краевой казны вырастут более чем в два раза сильнее расходов, а соответственно сократиться дефицит.

Доходы бюджета Красноярского края в 2022 вырастут на 48,9 млрд рублей и составят 359,4 млрд, а расходы увеличатся на 20,1 млрд рублей — до 387 млрд. Таким образом дефицит бюджета сократиться на 28,8 млрд рублей и составит 27,6 млрд. Такую корректировку главного финансового документа региона подписал председатель правительства края Юрий Лапшин.

Рост доходов прежде всего вызван увеличением на 41,6 млрд рублей налоговых и не налоговых поступлений в бюджет. В частности, речь о подоходном налоге и налоге на прибыль. Рост последнего связан с более высокими, нежели предусмотрены в изначальной версии бюджета, ценами на нефть и цветные металлы.

В части расходов предусмотрено дополнительное финансирование покупки троллейбусов, ремонта дорог, строительства метро в Красноярске и решение разнообразных социально значимых задач.

Несмотря на внешние вызовы, бюджетные показатели Красноярского края уже не первый год демонстрируют положительную динамику. Поэтому дополнительные средства, полученные в результате роста доходов краевого бюджета, направляются на решение важных для региона вопросов», — отметил министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

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