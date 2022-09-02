В Красноярске появится первый за Уралом центр трансплантации костного мозга для детей
Отделение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток появится на базе Красноярского краевого центра охраны материнства и детства.
Деньги за закупку оборудования для нового центра поступили из разных бюджетов: федерация выделила 86 млн рублей, краевой бюджет в рамках софинансирования — 70 млн рублей.
В отделении будут оказывать высокотехнологичную помощь детям, которые страдают тяжелыми формами заболеваний крови — раньше получить такую помощь они могли только в Москве и Санкт-Петербурге.
Отделение оснастят современной медицинской техникой, будет обустроено пять стерильных боксов и две палаты интенсивной терапии.
Все рассчитано на одновременное пребывание пяти пациентов с возможностью проживания ухаживающих за больными. В среднем пациенту потребуется находиться в отделении около четырех недель, после чего ребёнка выписывают под наблюдение на дневной или круглосуточный стационар», — рассказали в правительстве Красноярского края.
Врачи, которые будут работать в новом отделении, прошли 21 стажировку НМИЦ имени Дмитрия Рогачёва и готовы к работе.
Сейчас ремонт в помещениях отделения практически завершен. После установки необходимого оборудования предстоит получить лицензию и подготовить заявку на 2023 год о предоставлении федеральных квот на пересадку костного мозга первым 10 детям.
Отметим, мощности отделения позволят проводить до 40 трансплантаций костного мозга в год.
Ранее DK.RU сообщал, что новую поликлинику построят в Свердловском районе города. В учреждении будет блок неотложной помощи, рентгенологический блок, акушерско-гинекологическое, стоматологическое и физиотерапевтическое отделение, хирургию и т.д.
Читайте также:
-
Тендер: на Пашенном построят поликлинику за 1,2 млрд рублей
В Красноярске объявлены торги по поиску подрядчика на строительство поликлиники в Свердловском районе.
-
В Норильске стартует беспрецедентный по масштабам проект реновации
Представителям строительной отрасли региона презентовали проект готовящейся реновации Норильска в формате роуд-шоу. Рассказываем подробности.
-
Норильчанам презентовали новую школу и поликлинику
Они были разработаны Проектным офисом «Норникеля» в рамках реализации четырехстороннего соглашения по развитию Норильска. Реализованы эти проекты будут в 2024-2025 годах.
-
В Красноярске построят самую большую поликлинику в крае
Появится она в Центральном районе города и станет филиалом межрайоной поликлиники № 5. На ее строительство будет потрачено почти полтора миллиарда рублей