В Красноярске появится первый за Уралом центр трансплантации костного мозга для детей

Отделение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток появится на базе Красноярского краевого центра охраны материнства и детства.

Деньги за закупку оборудования для нового центра поступили из разных бюджетов: федерация выделила 86 млн рублей, краевой бюджет в рамках софинансирования — 70 млн рублей.

В отделении будут оказывать высокотехнологичную помощь детям, которые страдают тяжелыми формами заболеваний крови — раньше получить такую помощь они могли только в Москве и Санкт-Петербурге.

Отделение оснастят современной медицинской техникой, будет обустроено пять стерильных боксов и две палаты интенсивной терапии.

Все рассчитано на одновременное пребывание пяти пациентов с возможностью проживания ухаживающих за больными. В среднем пациенту потребуется находиться в отделении около четырех недель, после чего ребёнка выписывают под наблюдение на дневной или круглосуточный стационар», — рассказали в правительстве Красноярского края.

Врачи, которые будут работать в новом отделении, прошли 21 стажировку НМИЦ имени Дмитрия Рогачёва и готовы к работе.

Сейчас ремонт в помещениях отделения практически завершен. После установки необходимого оборудования предстоит получить лицензию и подготовить заявку на 2023 год о предоставлении федеральных квот на пересадку костного мозга первым 10 детям.

Отметим, мощности отделения позволят проводить до 40 трансплантаций костного мозга в год.

Ранее DK.RU сообщал, что новую поликлинику построят в Свердловском районе города. В учреждении будет блок неотложной помощи, рентгенологический блок, акушерско-гинекологическое, стоматологическое и физиотерапевтическое отделение, хирургию и т.д.

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