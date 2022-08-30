В Свердловском районе Красноярска построят новую поликлинику

Она будет рассчитана на 600 посещений в смену. Закончить работы должны к концу 2024 года.

На ул. Судостроительной в Красноярске построят новую поликлинику. Объявление о поиске подрядчика для этих работ появилось на сайте госзакупок.

Судя по проектной документации, это будет здание Т-образной формы, общей площадью 14 149 кв. м. Одно из здания будет восьмиэтажным, а другое — шести. Максимальная мощность — 600 посещений за смену.

Поликлиника будет иметь блок неотложной помощи, рентгенологический блок, акушерско-гинекологическое, стоматологическое и физиотерапевтическое отделение, хирургию и т.д. Также подрядчику предстоит обеспечить здание всеми инженерными сетями.

Стартовая цена контракта составляет 1,6 млрд рублей. Закончить работы нужно до середины декабря 2024 года.

Подать заявку можно до 6 сентября 2022 года.

Примечательно, что в середние августа на госзакупках появился тендер на строительство, судя по всему, этого же объекта, но за меньшие деньги.

Читайте также: