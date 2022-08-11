В Красноярске ищут подрядчика для укрепления склона в Николаевке

Укреплять склон будут в районе жилых домов по ул. Дачная, 37 — ул. 2-ая Огородная, 25. Торги на определение подрядчика объявила администрация Красноярска.

Начальная максимальная цена контракта составляет 354,4 млн рублей.

Победитель должен будет провести работы по стабилизации нарушенной части склона, чтобы предупредить возможные оползни.

Как отметили в администрации города, в ходе подготовки проектной и разрешительной документации с некоторыми задачами специалисты сталкивались впервые.

«Проведен масштабный объем инженерных изысканий, проработан механизм, позволяющий частично разместить укрепительные сооружения на территориях, относящихся к многоквартирным жилым домам. На проект получено положительное заключение Государственной экспертизы», — рассказали в мэрии.

Отметим, работы подрядчик должен завершить к октябрю 2023 года, после всех работ восстановят затронутую придомовую территорию и заложат на склонах газоны.

Ранее DK.RU сообщал, что в Николаевке готовят первую масштабную реновацию — комплексно развивать планировали территории в границах улиц Сопочной — Пушкина — Революции — Чкалова — проспекта Николаевского, расположенной в Октябрьском районе.

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