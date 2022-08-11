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В Красноярске ищут подрядчика для укрепления склона в Николаевке

В Красноярске ищут подрядчика для укрепления склона в Николаевке
Иллюстрация: stroy-podskazka.ru

Укреплять склон будут в районе жилых домов по ул. Дачная, 37 — ул. 2-ая Огородная, 25. Торги на определение подрядчика объявила администрация Красноярска.

#НОВОСТИ

Начальная максимальная цена контракта составляет 354,4 млн рублей.

Победитель должен будет провести работы по стабилизации нарушенной части склона, чтобы предупредить возможные оползни.

Как отметили в администрации города, в ходе подготовки проектной и разрешительной документации с некоторыми задачами специалисты сталкивались впервые.

«Проведен масштабный объем инженерных изысканий, проработан механизм, позволяющий частично разместить укрепительные сооружения на территориях, относящихся к многоквартирным жилым домам. На проект получено положительное заключение Государственной экспертизы», — рассказали в мэрии.

Отметим, работы подрядчик должен завершить к октябрю 2023 года, после всех работ восстановят затронутую придомовую территорию и заложат на склонах газоны.

Ранее DK.RU сообщал, что в Николаевке готовят первую масштабную реновацию — комплексно развивать планировали территории в границах улиц Сопочной — Пушкина — Революции — Чкалова — проспекта Николаевского, расположенной в Октябрьском районе.

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Автор: Юлия Тарабан
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