«Любовь» на Татышеве благоустроят в этом году

Проектировщика нашли еще весной и теперь приступают к реализации проекта.

Благоустройство озера «Любовь», которое расположено в западной части острова Татышев, должно завершиться к середине декабря этого года. Подрядчика для этих работ сейчас ищет «Татышев-парк».

Источник: admkrsk.ru

К означенному сроку здесь должен быть обустроен галечный пляж, установлены террасы для отдыха у воды, шезлонги, гамаки и скамейки. Также здесь планируют обустроить деревянные дорожки, пешеходные тропы, лестницы и велопарковки, а через само озеро соорудят понтонную переправу.

За все это исполнителю согласны заплатить 98,8 млн рублей.

Конкурс на разработку проекта благоустройства «Любви» парк проводил еще в феврале 2022 года. За него (проект) исполнителю обещали максимум 1,5 млн рублей. Победителем стала компания «Велариум», запросившая за свою работу 1,4 млн рублей.

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Здесь установят тренажеры и другое спортивное оборудование для детей и взрослых.

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В реализацию рассчитанного на несколько лет проекта будут вложены средства города, края, а также частные инвестиции.