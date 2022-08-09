Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.08
60,36
61,36
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Любовь» на Татышеве благоустроят в этом году

«Любовь» на Татышеве благоустроят в этом году
Иллюстрация: admkrsk.ru

Проектировщика нашли еще весной и теперь приступают к реализации проекта.

#НОВОСТИ
Благоустройство озера «Любовь», которое расположено в западной части острова Татышев, должно завершиться к середине декабря этого года. Подрядчика для этих работ сейчас ищет «Татышев-парк».
 
«Любовь» на Татышеве благоустроят в этом году 1
Источник: admkrsk.ru
К означенному сроку здесь должен быть обустроен галечный пляж, установлены террасы для отдыха у воды, шезлонги, гамаки и скамейки. Также здесь планируют обустроить деревянные дорожки, пешеходные тропы, лестницы и велопарковки, а через само озеро соорудят понтонную переправу.
 
За все это исполнителю согласны заплатить 98,8 млн рублей.
 
Конкурс на разработку проекта благоустройства «Любви» парк проводил еще в феврале 2022 года. За него (проект) исполнителю обещали максимум 1,5 млн рублей. Победителем стала компания «Велариум», запросившая за свою работу 1,4 млн рублей.
 
Читайте также:
«Чтобы из Красноярска не уезжали, нужны понятные «магниты»: люди, природа, комфорт»

Архитекторы и урбанисты о том, как и за счет чего сформировать в Красноярске комфортную городскую среду.

В Татышев-парке появится спортивная аллея

Здесь установят тренажеры и другое спортивное оборудование для детей и взрослых.

Остров Молокова в Красноярске прирастет пляжным комплексом

В реализацию рассчитанного на несколько лет проекта будут вложены средства города, края, а также частные инвестиции.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске откроется бистро Mazel tov!В Красноярске откроется бистро Mazel tov!
  • В администрации Красноярска назначили руководителей двух департаментовВ администрации Красноярска назначили руководителей двух департаментов
  • В Красноярске назвали лучшие торговые сетиВ Красноярске назвали лучшие торговые сети
  • На Октябрьском мосту Красноярска поменяли схему движенияНа Октябрьском мосту Красноярска поменяли схему движения
  • В Красноярске запустят неофициальный магазин ZaraВ Красноярске запустят неофициальный магазин Zara
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.