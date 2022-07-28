В Татышев-парке появится спортивная аллея

Здесь установят тренажеры и другое спортивное оборудование для детей и взрослых.

В западной части острова Татышев создадут аллею, которую специально оборудуют для занятий спортом. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.

На первом этапе здесь установят силовые тренажёры и оборудуют зоны для занятий фитнесом и кроссфитом. Кроме этого, создадут взрослую и детскую воркаут-зоны с оборудованием пониженной высоты для маломобильных ребятишек», — рассказали в муниципалитете.

Также здесь будет работать пункт проката и площадки для игры в настольный теннис, бадминтон, петанк и городки.

Общая площадь аллеи составит 16,2 тыс. кв. м.. Сейчас мэрия ищет подрядчика для выполнения этих работ. Стартовая цена контракта составляет 81,2 млн рублей. Закончить работы нужно не позднее 15 декабря этого года.

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