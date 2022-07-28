Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.07
58,66
59,40
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Татышев-парке появится спортивная аллея

В Татышев-парке появится спортивная аллея
Иллюстрация: admkrsk.ru

Здесь установят тренажеры и другое спортивное оборудование для детей и взрослых.

#НОВОСТИ
В западной части острова Татышев создадут аллею, которую специально оборудуют для занятий спортом. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.
На первом этапе здесь установят силовые тренажёры и оборудуют зоны для занятий фитнесом и кроссфитом. Кроме этого, создадут взрослую и детскую воркаут-зоны с оборудованием пониженной высоты для маломобильных ребятишек», — рассказали в муниципалитете.
Также здесь будет работать пункт проката и площадки для игры в настольный теннис, бадминтон, петанк и городки.
 
Общая площадь аллеи составит 16,2 тыс. кв. м.. Сейчас мэрия ищет подрядчика для выполнения этих работ. Стартовая цена контракта составляет 81,2 млн рублей. Закончить работы нужно не позднее 15 декабря этого года.
 
Читайте также:
Остров Молокова в Красноярске прирастет пляжным комплексом

В реализацию рассчитанного на несколько лет проекта будут вложены средства города, края, а также частные инвестиции.

Благоустройство площади у Музыкального театра должны завершить к концу августа

Основные благоустроительные работы завершатся к концу лета, останется дождаться уличной мебели и доработать фасад. Об этом сообщил губернатора Красноярского края Александр Усс.

У красноярского жд вокзала заработала платная парковка

Открылась платная стоянка для автомобилей неподалеку от привокзальной площади рядом с ДК «Комбайностроитель». Об этом рассказали в Красгорпарке.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Александр Усс попал под санкции ВеликобританииАлександр Усс попал под санкции Великобритании
  • Глава Красноярска Сергей Еремин подает в отставкуГлава Красноярска Сергей Еремин подает в отставку
  • Арестован министр транспорта Красноярского краяАрестован министр транспорта Красноярского края
  • Начинающим фермерам Красноярского края раздали 90 млн рублей на развитие агробизнесаНачинающим фермерам Красноярского края раздали 90 млн рублей на развитие агробизнеса
  • Сеть «Красный Яр» ищет новых поставщиков из местныхСеть «Красный Яр» ищет новых поставщиков из местных
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.