Благоустройство площади у Музыкального театра должны завершить к концу августа
Основные благоустроительные работы завершатся к концу лета, останется дождаться уличной мебели и доработать фасад. Об этом сообщил губернатора Красноярского края Александр Усс.
Глава региона отправился на площадь Музтеатра, чтобы лично проконтролировать ход благоустроительных работ.
По словам губернатора, после реконструкции театр «будет в значительной степени другим»:
«Год назад мы приехали посмотреть, как гармонизировать начало проспекта Мира, площадь перед БКЗ, и его завершение — площадь и здание Красноярского музыкального театра. Убежден, здесь в интересах красноярцев и жителей края нужно сделать комплексное обновление».
Он отметил, что при реконструкции будут применяться современные технологии, особая фактура, и Красноярский музыкальный театр станет украшением проспекта Мира.
Отметим, на площади уже полностью завершен демонтаж, сейчас подрядчики обустраивают сети наружного освещения, монтируют водоотводные лотки. В ближайшее время специалисты начнут укладывать брусчатку.
На обновлённой площади появятся большая пешеходная зона, озеленение, современная подсветка, удобные подходы к автобусной остановке, уникальные малые архитектурные формы, скамейки.
Ранее DK.RU сообщал, что при реконструкции площади у Музыкального театра особое внимание будет уделено озеленению: на площади высадят много растений, по последней моде оформят газоны.
Читайте также:
-
В Красноярске в районе Северного шоссе изменится схема движения транспорта
На развязке дорог Обход Красноярска и Красноярск — Солонцы временно изменится схема движения транспорта. С 20 по 22 июля там закроют правоповоротные съезды.
-
В «Белых Росах» появится новое пространство с пирсом. Красноярцы спорят о проекте
Новое пространство для отдыха горожан появится на дамбе между микрорайоном «Белые росы» и островом Отдыха. Проект реализуется бизнесом при поддержке краевого агентства по туризму.
-
«Будет напоминать обручальные кольца»: в центре Красноярска построят новый ЗАГС
Новое здание Дворца бракосочетания будет построено в рамках комплексного благоустройства Театральной площади. Об этом рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс.
-
«Современное городское пространство»: что ждет Предмостную площадь после реновации
В Красноярске продолжается разработка проекта обновления Предмостной площади. Масштабную работу проведут к 400-летию краевой столицы. Планы по благоустройству представили губернатору Александру Уссу.