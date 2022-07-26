Благоустройство площади у Музыкального театра должны завершить к концу августа

Основные благоустроительные работы завершатся к концу лета, останется дождаться уличной мебели и доработать фасад. Об этом сообщил губернатора Красноярского края Александр Усс.

Глава региона отправился на площадь Музтеатра, чтобы лично проконтролировать ход благоустроительных работ.

По словам губернатора, после реконструкции театр «будет в значительной степени другим»:

«Год назад мы приехали посмотреть, как гармонизировать начало проспекта Мира, площадь перед БКЗ, и его завершение — площадь и здание Красноярского музыкального театра. Убежден, здесь в интересах красноярцев и жителей края нужно сделать комплексное обновление».

Он отметил, что при реконструкции будут применяться современные технологии, особая фактура, и Красноярский музыкальный театр станет украшением проспекта Мира.

Отметим, на площади уже полностью завершен демонтаж, сейчас подрядчики обустраивают сети наружного освещения, монтируют водоотводные лотки. В ближайшее время специалисты начнут укладывать брусчатку.

На обновлённой площади появятся большая пешеходная зона, озеленение, современная подсветка, удобные подходы к автобусной остановке, уникальные малые архитектурные формы, скамейки.

Ранее DK.RU сообщал, что при реконструкции площади у Музыкального театра особое внимание будет уделено озеленению: на площади высадят много растений, по последней моде оформят газоны.

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