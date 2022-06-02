«Будет напоминать обручальные кольца»: в центре Красноярска построят новый ЗАГС

Новое здание Дворца бракосочетания будет построено в рамках комплексного благоустройства Театральной площади. Об этом рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Проектирование нового ЗАГСА начнётся в ближайшее будущем.

«Тема тоже давно перезрела, наш Красноярск достоин современного красивого здания. Реконструкция Театральной площади дополнится, в том числе и таким важным элементом, как Дворец бракосочетания. Думаю, что это станет достойным подарком всем красноярцам к юбилею нашего города», — рассказал Александр Усс.

Новое здание дворца будет круглое, сделано с небольшим уклоном и будет напоминать обручальные кольца.

Отметим, первым этапом реконструкции Театральной площади станет строительство подземного перехода через улицу Дубровинского, которую, к слову, тоже ждет масштабная реконструкция.

«Подземка» будет выполнена в едином архитектурном стиле с другими объектами. Возведение объекта может начаться уже в этом году.

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