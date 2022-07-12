Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.07
61,30
61,80
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске в районе Северного шоссе изменится схема движения транспорта

В Красноярске в районе Северного шоссе изменится схема движения транспорта
Иллюстрация: pixabay.com Автор:MonikaP

На развязке дорог Обход Красноярска и Красноярск — Солонцы временно изменится схема движения транспорта. С 20 по 22 июля там закроют правоповоротные съезды.

#НОВОСТИ

Изменения в схеме движения связаны с ремонтными работами на проезжей части.

Как рассказали в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю, водители, которые едут с Северного шоссе на проспект Котельникова в сторону Красноярска, будут съезжать чуть раньше в направлении поселка Солонцы, разворачиваться на кольце около торгового центра «Метро» и далее следовать по привычному маршруту.

Автомобилистам, которым нужно проехать с проспекта Котельникова в сторону Емельяново, нужно будет ехать в сторону Солонцов до кольца у «Метро», а затем выезжать на трассу.

«Такая схема движения будет работать в рабочие часы будних дней (ориентировочно не более 2 дней). В зависимости от погодных условий возможен перенос сроков производства работ. Приносим извинения за причиненные неудобства, и просим водителей учитывать этот момент при выборе маршрута», — рассказали в КрУДоре.

vk.com/krudor_2650627

Ранее DK.RU сообщал, что на ремонт закроют мост через Качу в Красноярске. Работы продлятся почти три месяца. Все это время придется ездить в объезд, для этого одну из улиц временно сделают односторонней.

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Основатель «Малтата» задержан за растрату 5 млрд рублейОснователь «Малтата» задержан за растрату 5 млрд рублей
  • «Аэрофлот» продлил распродажу билетов из Красноярска со скидками до 60%«Аэрофлот» продлил распродажу билетов из Красноярска со скидками до 60%
  • Арестован экс-руководитель компании, которая занималась проектом метро в КрасноярскеАрестован экс-руководитель компании, которая занималась проектом метро в Красноярске
  • Гольф, бизнес-talk и наследники — как прошел пикник от «Делового квартала»Гольф, бизнес-talk и наследники — как прошел пикник от «Делового квартала»
  • Дачный сезон: зарисовки о загородной жизни предпринимателейДачный сезон: зарисовки о загородной жизни предпринимателей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.