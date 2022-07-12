В Красноярске в районе Северного шоссе изменится схема движения транспорта
На развязке дорог Обход Красноярска и Красноярск — Солонцы временно изменится схема движения транспорта. С 20 по 22 июля там закроют правоповоротные съезды.
Изменения в схеме движения связаны с ремонтными работами на проезжей части.
Как рассказали в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю, водители, которые едут с Северного шоссе на проспект Котельникова в сторону Красноярска, будут съезжать чуть раньше в направлении поселка Солонцы, разворачиваться на кольце около торгового центра «Метро» и далее следовать по привычному маршруту.
Автомобилистам, которым нужно проехать с проспекта Котельникова в сторону Емельяново, нужно будет ехать в сторону Солонцов до кольца у «Метро», а затем выезжать на трассу.
«Такая схема движения будет работать в рабочие часы будних дней (ориентировочно не более 2 дней). В зависимости от погодных условий возможен перенос сроков производства работ. Приносим извинения за причиненные неудобства, и просим водителей учитывать этот момент при выборе маршрута», — рассказали в КрУДоре.
Ранее DK.RU сообщал, что на ремонт закроют мост через Качу в Красноярске. Работы продлятся почти три месяца. Все это время придется ездить в объезд, для этого одну из улиц временно сделают односторонней.
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