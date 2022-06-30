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Какие дорогие Красноярска перекроют с 1 июля

Какие дорогие Красноярска перекроют с 1 июля
Иллюстрация: Яндекс

С 1 июля список перекрытий в Красноярске еще пополнится. Ничего не поделаешь — время ремонтов.

#НОВОСТИ

С 1 июля частично для проезда закроют улицу Республики — там продолжается ремонт теплосетей. Для обеспечения безопасности перекроют крайнюю правую полосу в районе дома ул. Республики, 45. Ограничение будет действовать с 8:00 1 июля до 20:00 14 июля.

До 8 июля продлевают ограничения, действующие на ул. Бограда. Там специалисты продолжают демонтировать здание, примыкающее к офисному зданию по адресу ул. Робеспьера, 7. Проезд будет полностью закрыт до 20:00 от ул. Профсоюзов до дома по адресу ул. Бограда, 114.

Автор: Петр Савельев
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