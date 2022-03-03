В авиаперевозках Красноярского края сделают ставку на отечественные самолеты

Так власти намерены компенсировать последствия запрета на поставку бортов и запчастей, введенного из-за ситуации на Украине.

Власти Красноярского края намерены обеспечить внутренние авиаперевозки за счет самолетов АН, пишет ТАСС, со ссылкой на губернатора края Александра Усса, выступавшего на заседании попечительского совета регионального отделения Русского географического общества в рамках Красноярского экономического форума.

АТР-42, мы уже все просчитали, <...> еще пролетает, даже если вообще все перекроют, как минимум до конца года. И мы уже занимаемся реновацией, как принято говорить, наших старых, заслуженных АН», — цитирует агентство слова главы региона.

Ставку делают на авиакомпанию «КрасАвиа», которая находится в собственности краевого правительства. В ее парке на сегодня пять самолетов ATR-42, два — ATR-72 и три — Л-410 УВП. Также, по данным регионального Министерства транспорта, в ее распоряжении три АН-24 и четыре АН-26. Еще пару АН-26-100 могут восстановить к концу этого года.

Читайте также:

«Красавиа» получила допуск к международным полетам Авиакомпания «Красавиа» впервые за 70 лет существования сможет совершать перевозки за границу.

Красноярску обновили список субсидируемых авиарейсов

В перечне таких перелетов порядка трёх десятков направлений. Большая часть из них — односторонние.

NordStar вернулся к допандемийным показателям пассажирских перевозок

За прошедший год количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиакомпании, увеличилось почти на четверть, а пассажирооборот — примерно на треть.