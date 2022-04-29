Сегодня в Красноярске перекроют центр города
Движение транспорта в историческом центре города будет полностью перекрыто с 18-00.
Сегодня в Красноярске пройдет репетиция Парада Победы. Для движения транспорта будут полностью перекрыты следующие участки городских дорог:
- по ул. Карла Маркса на участке от ул. Робеспьера до ул. Перенсона;
- по проезду вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса;
- по ул. Декабристов от пр. Мира до ул. Бограда;
- по ул. Горького от пр. Мира до ул. Карла Маркса;
- по ул. Дзержинского от ул. Карла Маркса до ул. Урицкого;
- по ул. Диктатуры Пролетариата от ул. Урицкого до пр. Мира;
- по ул. Кирова от ул. Урицкого до пр. Мира.
Ограничения будут действовать с 18:00 до 23:00 часов.
Вторая репетиция Парада Победы пройдет 5 мая 2022 с 17:00 до 23:00 часов. На это время центр Красноярска также будет перекрыт.
Накануне репетиций на всех этих участках, а также на участке по ул. Урицкого от ул. Дзержинского до ул. Перенсона будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта. Также накануне мероприятий будет временно запрещен въезд на парковку на площади Революции.