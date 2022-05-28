«В центре на Мира» в Красноярске начнет работать в первые выходные лета
Уже 4-5 июня три квартала проспекта Мира снова станут целиком пешеходными. Перекрытия начнутся пятничным вечером.
Об этом сообщается в официальном аккаунте проекта в соцсетях. Прогулочными станут три квартала — от улицы Перенсона до Обороны. Диктатуры Пролетариата останется проезжей.
Часть проспекта Мира перекроют уже 3 июня — пятничным вечером, с 20.30 уже можно будет гулять по проезжей части центральной улицы. Поздним вечером воскресенья на проспект вновь пустят автомобили.
Красноярцев ждет разнообразная программа большого променада. Помимо прошлогодних улицы еды и зеленого газона, появится фестивальный квартал для спортивных и танцевальных активностей. В УСЗН рассказали, что порадуют новыми фотозонами и лавочками.
Первые выходные посвятят детям, так как «Проспект Мира» откроется после Международного дня защиты детей.
Читайте по теме:
-
Впервые в Красноярске: вызовы Сергея Ерёмина
Отчет мэра Красноярска, ставший финальным в текущем сроке полномочий, вызвал широкий интерес во многом из-за нестандартности формата подведения итогов деятельности сразу за четыре с лишним года.27.04.2022Новости ДККрасноярск
-
Центр Мира возвращается в Красноярск
Кроме того, проект пешеходного бульвара летом 2022 расширится на локацию правого берега региональной столицы.11.04.2022Новости ДККрасноярск
-
Остаемся зимовать: проспект Мира планируют сделать пешеходным на зимние каникулы
Пешеходный проект «В центре Мира» планируют продолжить зимой. Обсуждается идея о перекрытии части улицы на время зимних каникул.13.09.2021Новости ДККрасноярск
-
«В центре Мира» пройдет фестиваль фуд-траков
Красноярские предприниматели накормят жителей и гостей города самой разнообразной уличной едой – от кофе и лимонадов до сладкой ваты, гонконгских вафель и пряников.03.09.2021Новости ДККрасноярск