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«В центре на Мира» в Красноярске начнет работать в первые выходные лета

«В центре на Мира» в Красноярске начнет работать в первые выходные лета
Иллюстрация: В центре на Мира

Уже 4-5 июня три квартала проспекта Мира снова станут целиком пешеходными. Перекрытия начнутся пятничным вечером.

#НОВОСТИ

Об этом сообщается в официальном аккаунте проекта в соцсетях. Прогулочными станут три квартала — от улицы Перенсона до Обороны. Диктатуры Пролетариата останется проезжей.

Часть проспекта Мира перекроют уже 3 июня — пятничным вечером, с 20.30 уже можно будет гулять по проезжей части центральной улицы. Поздним вечером воскресенья на проспект вновь пустят автомобили.

Красноярцев ждет разнообразная программа большого променада. Помимо прошлогодних улицы еды и зеленого газона, появится фестивальный квартал для спортивных и танцевальных активностей. В УСЗН рассказали, что порадуют новыми фотозонами и лавочками.

Первые выходные посвятят детям, так как «Проспект Мира» откроется после Международного дня защиты детей.

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Автор: Петр Савельев
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