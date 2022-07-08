Мост через Качу на Перенсона закроют на ремонт

Работы продлятся почти три месяца. Все это время придется ездить в объезд, для этого одну из улиц временно сделают односторонней.

Сегодня в полночь мост через Качу по ул. Перенсона закроют для движения. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства Красноярска.

Причина: сооружение нуждается в ремонте и, чтобы провести его безопасно и в кратчайшие сроки, мост решили перекрыть полностью.

Мост очистят от покрытий, поднимут и отремонтируют балки, прокладки, восстановят бетонные элементы, опорные части, гидроизоляцию, а после —проезжую часть, деформационные швы, тротуары, перила и барьерные ограждения», — говорят в мэрии.

Работы планируют завершить до 30 сентября 2022 года и открыть мост в 21:00 этого же дня. До этого времени транспортные потоки будут перенаправлены на ул. Обороны.

В связи с этим участок ул. Обороны от ул. Брянская до ул. Республики временно станет односторонним. Двигаться по нему можно будет только в сторону ул. Республики. На ул. Брянская начнет работать светофор с секцией для поворота налево, а на ул. Республики для исключения поворота на ул. Обороны изменят знаки „Движение по полосам“, режим работы светофорной секции и установят знак, запрещающий поворот», — пояснили в департаменте горхозяйства.

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