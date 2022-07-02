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Улицу Маерчака в Красноярске закроют до конца лета

Улицу Маерчака в Красноярске закроют до конца лета
Иллюстрация: Яндекс

В ночь на 2 июля полностью закрыли для движения часть улицы Маерчака. Здесь начался капитальный ремонт.

#НОВОСТИ

Проезд закрыт на участке от здания финансового колледжа до ул. Лиды Прушинской. На прилегающих улицах вводятся ограничения. По сути вся улица не пригодна для передвижения транспорта. Капитальный ремонт с перекладкой  инженерных сетей — такова причина перекрытия, продлится два месяца, до конца лета.

Итак, подробно о том, что и как перекрывается и ограничивается:

  1. Дорогу от финансово-экономического колледжа (Маерчака, 20) до ул. Лиды Прушинской закрыли полностью
  2.  От пр. Свободного до колледжа разрешат ездить только тем, кто живет и работает в зданиях на перекрываемом отрезке улицы.
  3. У «Космоса» сузят проезжую часть.
  4. В другой стороне Маерчака, от ул. Лиды Прушинской до ул. Республики, закроют три полосы и оставят для автомобилей четвертую, в сторону ул. Республики. Остановка и стоянка машин тут будет запрещена.
  5. С Маерчака нельзя будет заехать на ул. Заводскую и на проезд от Железнодорожников, 19, ул. Красной Гвардии и Охраны Труда. На три последних улицы на машинах пускать будут только местных жителей или сотрудников офисов, расположенных здесь.
  6. На ул. Охраны Труда, нечетной стороне ул. Лиды Прушинской, ул. Республики от Робеспьера до Профсоюзов и участке ул. Железнодорожников от дома №11 до ул. Республики запретят остановку и стоянку автомобилей.

В мэрии обещают, что ограничения будут сняты в полночь 25 августа. До этого времени жители Железнодорожного и Октябрьского районов будут жить в режиме транспортного коллапса. С другой стороны, Маерчака давно требовала капитального ремонта. Так что придется терпеть.

Автор: Петр Савельев
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