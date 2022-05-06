До июля на маршруте Красноярск — Элита действует новая схема движения

На участке в районе Т-образного перекрёстка дорог Красноярск — Элита и Еловая — станция Минино проводятся благоустроительные работы, поэтому 11 мая там изменится схема проезда.

Движение будет временно организовано по кольцу.

Таким образом, сворачивать на Минино придётся раньше — перед автозаправочной станцией, сообщили в правительстве Красноярского края.

Изменение движения связано с тем, что в районе перекрестка дорог Красноярск — Элита и Еловая — станция Минино будут обустраивать одноуровневую развязку с разворотными съездами и новую автобусную остановку.

На маршруте к 10 мая появятся предупреждающие знаки.

Добавим, также этим летом на участке в районе остановки «Мясокомбинат» специалисты сместят ось дороги, выполнят её спрямление и сопряжение с улично-дорожной сетью Красноярска.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске в связи с празднованием Дня Победы 8 и 9 мая будет ограничено движение. Больше всего — в Центральной части Красноярска. В центре будут закрыты несколько парковок и стоянок транспорта.

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