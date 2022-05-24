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В Красноярске на ул. Парижской Коммуны закроют проезд

В Красноярске на ул. Парижской Коммуны закроют проезд
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: stux

Проезд транспорта на по участку ул. Парижской Коммуны будет ограничен с 8 часов 25 мая до 20 часов 10 июня. Решение приняли в связи с ремонтом тепловых сетей.

#НОВОСТИ

Работы будет проводить ООО «Промстрой».

Как сообщили в мэрии Красноярска, закрыты для проезда будут два участка:

— от ул. Урицкого до ул. Карла Маркса;

— по ул. Карла Маркса будет закрыта крайняя правая полоса движения на участке от дома № 49 до дома № 47. 

Ранее DK.RU рассказывал, что из-за ремонта теплосетей на месяц перекрывают проезд в районе театра оперы и балета. Ограничение движения действует с 11 мая.

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Автор: Юлия Тарабан
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