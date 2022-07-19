Остров Молокова в Красноярске прирастет пляжным комплексом

В реализацию рассчитанного на несколько лет проекта будут вложены средства города, края, а также частные инвестиции.

Пространство для отдыха с пляжным комплексом будет расположено вдоль береговой линии на острове Молокова. Первые подготовительные работы под патронажем агентства по туризму Красноярского края за счёт средств краевого и городского бюджетов начнутся уже на этой неделе.

Заказчиком работ выступает МАУ «Центр спортивных клубов», а подрядчиком - компания «Стройсервис-2000». До 1 ноября 2022 года ей предстоит провести ряд работ на территории общей площадью 83 тыс.кв. метров. В том числе очистить площадку от аварийных деревьев, перенести электрические подстанции, уложить электрические сети, водопровод, обустроить парковку на 200 машиномест, а также подготовить территорию под строительство павильонов для переодевания и обустроить зеленый сад с более, чем 800 деревьями и кустарниками.

Мы будем приводить территорию в порядок – очистим от мусора, проведём освещение, сделаем дорожки для комфортных прогулок и места для цивилизованного отдыха. Остров Молокова вскоре станет ещё одним местом активного отдыха для горожан в летний период», – рассказал руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерий Черноусов.

В следующем году обустройство вдоль береговой линии острова Молокова будет продолжено. В планах – возведение павильонов для переодевания, душевых, зоны отдыха, спортивной и детской площадок. В перспективе на этой территории за счёт средств инвестора запланировано строительство пляжного комплекса с бассейнами.

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