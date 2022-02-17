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На Татышеве в Красноярске благоустроят «Любовь»

На Татышеве в Красноярске благоустроят «Любовь»
Иллюстрация: admkrsk.ru

Речь об одном из трех озер на западе острова. Здесь планируют обустроить пляж с шезлонгами, а по центру самого водоема соорудить фонтан.

#НОВОСТИ
Мэрия Красноярска ищет подрядчика для разработки проекта благоустройства озера «Любовь», что на острове Татышев. Соответствующее объявление появилось на сайте госзакупок.
 
Как рассказали в администрации города, на правом берегу озера планируется обустроить галечный пляж с деревянными шезлонгами, качелями, раздевалками и туалетами, а на левом — скамейки, навесы и беседки. По центру же самого водоема должен появиться плаващий фонтан с иллюминацией.
 
На Татышеве в Красноярске благоустроят «Любовь» 1
Помимо этого, проектировщик должен будет предложить решения по реконструкции существующей дамбы водоема для циркуляции воды, что позволит предотвратить затопление берегов», — рассказали в мэрии.
За учитывающий все это проект администрация готова заплатить 1,5 млн рублей.
 
Подать заявку можно до 24 февраля 2022 года. На разработку проекта у победителя будет 110 дней с момента подписания договора.
 
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Автор: Петр Савельев
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