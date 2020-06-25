Градостроительная новелла: В Николаевке планируется первая масштабная реновация
Градостроительная политика Красноярска выходит на новый качественный уровень. Первым масштабным проектом планируется стать Николаевка — район с богатой историей и не менее обширной проблематикой.
Реновация, или комплексное развитие территорий, — новый для Красноярска механизм обновления застроенных земельных участков. В отличие от развития застроенных территорий (РЗТ), которое применяется в краевом центре уже несколько лет, КРТ позволяет расселять не только площадки, занятые ветхим жильем, но и такие, где сегодняшнее использование не соответствует тому, что определено для этого участка в градостроительных документах. Этому требованию соответствует Николаевка, которая в генплане относится к зоне многоэтажной жилой застройки», — рассказывает Олег Животов.
По сути, Николаевка — это центр города, и здесь должен появиться район, соответствующий градостроительным и эстетическим нормам современности. Перед нами стоит задача соблюсти баланс жилой и социальной инфраструктуры. Определенные требования есть и к жилой застройке. Строительство «человейников» недопустимо. Высотность домов не будет превышать 10 этажей», — подчеркивает Олег Животов.
Путь от РЗТ к КРТ
Справка
Вопрос, за счет каких ресурсов Красноярск будет развиваться в ближайшие годы, сегодня стоит как никогда остро. Свободных участков, на которых можно вести строительство, с каждым днем остается все меньше. И, учитывая тот факт, что принятый генплан изменения границ краевого центра не предполагает, эксперты в один голос говорят: развитие города возможно только за счет внутренних резервов.
Олег Животов, заместитель главы Красноярска:
Ярким примером того, что реновация уже застроенных территорий способна кардинально изменить облик города, является освоение микрорайона Большой Вавиловский. Несмотря на то что новое строительство, по сути, охватывает лишь 25 % территории (на момент старта застройки в микрорайоне находилось 58 бараков), городские власти и застройщики решили преобразить весь жилой квартал. В Большом Вавиловском появились не только многоэтажки, но и в рамках муниципально-частного партнерства реализовались проекты по созданию общественных пространств. Так, появились площадь перед ТЮЗом, сквер в Якорном переулке, проезд по Вузовскому переулку от Вавилова до Семафорной.
Бывают ситуации, когда на территории несколько лет подряд находится недостроенный объект. Заставить правообладателя достроить его очень проблематично. Попытки купить его другими застройщиками или девелоперами заканчиваются, как правило, ничем по той причине, что правообладатель запрашивает за такой объект довольно крупную сумму без особых обоснований. Такие объекты, кстати, могут находиться и в центре города. Они портят внешний облик города и совершенно не вписываются в общую картину», — рассказывает руководитель секции РЗТ и КРТ Союза строителей Красноярского края Андрей Тихонов.
РЗТ распространяется только на многоквартирные дома, признанные аварийными и находящиеся в муниципальной собственности. КРТ — недавняя новелла, призванная стимулировать собственников промышленных площадок и частных домов к развитию территорий в соответствии с трендами современной городской застройки», — подчеркивает Олег Животов.
В Москве, например, своя практика работы такого механизма: при объявлении муниципалитетом той или иной территории под КРТ собственники земельных участков, понимая, что территорию могут выставить на аукцион, самостоятельно заключают договор и начинают ее осваивать. Также в договор о КРТ могут включить не только безвозмездную передачу земельных участков муниципалитету, но и строительство социальных объектов на них. Но стоимость квадратного метра жилья и земельных участков в Москве и Красноярске существенно отличается. В Москве инициаторами выступают преимущественно крупные землепользователи, в том числе владельцы старых брошенных промплощадок. А наш город пока на первом этапе развития этого механизма», — поясняет Андрей Тихонов.
Новая Николаевка
Татьяна Лисиенко,
начальник мастерской института Красноярскгражданпроект
Немаловажный фактор — богатое историческое прошлое района. Формирование Николаевской слободы началось в середине XIX века, когда енисейский губернатор В. К. Падалка распорядился составить очередной проектный план Красноярска. Исполнение этого поручения было возложено на губернского землемера А. И. Бутакова, который завершил проектные работы в 1852 году,
Наличие объектов культурного (археологического) наследия налагает на потенциального инвестора особую ответственность и решение вопроса с ограничениями по использованию территории. Предложенный проект планировки априори вызовет пристальное внимание как горожан, так и профессионального сообщества. Николаевка — та территория, где мы сможем в полной мере обкатать тему комплексного развития во всем многообразии ее нормативной базы. Это касается в первую очередь соблюдения интересов жителей, у которых выкупают дома, и ответственности муниципалитета в плане размещения элементов инфраструктуры,— подчеркивает Олег Животов.
Этапы большого проекта
Сегодня частный сектор Николаевки находится практически под крупной магистралью — Николаевским проспектом. Инфраструктура жилого района не отвечает современным требованиям комфортного проживания. Красноярску, как и любому миллионнику, необходимо комплексное развитие. Благодаря такой масштабной реновации жилой микрорайон станет эстетически привлекательным, современным и удобным для проживания. Для жителей это возможность улучшить свои жилищные условия, для муниципалитета — решение социальных проблем, например, отсутствие свободных земельных участков под объекты образования и комплексное формирование застройки с необходимой инфраструктурой», — резюмирует Олег Животов.
Проекты КРТ в России
Подмосковье
В настоящее время в Московской области реализуется самое большое количество проектов КРТ. Они охватили все основные города региона — Подольск, Химки, Люберцы, Мытищи, Электросталь, Одинцовский муниципальный район.
Санкт-Петербург
Петербург определил пять участков для участия в программе комплексного развития территорий. Это земли бывшей воинской части в Красносельском районе и бывшего золоотвала около станции метро «Ладожская». А еще три территории — земли собственников: квартал в районе Лиговского проспекта и два участка Фонда РЖС — в Горской и около Пушкина.
Воронежская область
В Яменском сельском поселении, одном из наиболее перспективных направлений развития Воронежской агломерации, запустили семь проектов КРТ общей площадью 806 га.
Екатеринбург
Екатеринбург стал одним из пионеров в реализации КРТ. Первую площадку на 25 га по новому механизму там определили еще в 2017 году.