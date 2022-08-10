В Красноярске осветят остров Отдыха

Уличное освещение появится на участке от центра «Спортэкс» до дамбы на Абаканской протоке. До конца осени на этом участке появится 31 опора, на каждой разместят светодиодные светильники.

Отметим, эта дорога пользуется популярностью у красноярцев. О том, чтобы сделать там освещение, жители города просили еще во время подготовки к Универсиаде.

Тогда на этом участке обновили пешеходную дорожку, поставили урны и скамейки.

Отметим, в этом году власти Красноярска уделяли большое внимание благоустройству общественных пространств.

Как ранее DK.RU сообщал, второй этап реновации проходит в озере-парке «Октябрьский». На острове Молокова планируют построить пляжный комплекс, работы по обустройству территории начались и в мкр Покровский. До конца лета в сквере "Яблоневый сад построят веревочный парк и установят автомат для зарядки телефон. Кроме того, на модернизацию закрыли популярное у горожан пространство «Каменка».

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