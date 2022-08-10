В Красноярске осветят остров Отдыха
Уличное освещение появится на участке от центра «Спортэкс» до дамбы на Абаканской протоке. До конца осени на этом участке появится 31 опора, на каждой разместят светодиодные светильники.
Отметим, эта дорога пользуется популярностью у красноярцев. О том, чтобы сделать там освещение, жители города просили еще во время подготовки к Универсиаде.
Тогда на этом участке обновили пешеходную дорожку, поставили урны и скамейки.
Отметим, в этом году власти Красноярска уделяли большое внимание благоустройству общественных пространств.
Как ранее DK.RU сообщал, второй этап реновации проходит в озере-парке «Октябрьский». На острове Молокова планируют построить пляжный комплекс, работы по обустройству территории начались и в мкр Покровский. До конца лета в сквере "Яблоневый сад построят веревочный парк и установят автомат для зарядки телефон. Кроме того, на модернизацию закрыли популярное у горожан пространство «Каменка».
Читайте также:
-
В Красноярске построят крупнейший за Уралом скейт-парк
Он станет частью культурного пространства «Каменка», благоустройство и модернизация которого началось в июле этого года.
-
В Красноярске на Торгашинской лестнице появились новые таблички и финишная арка
В Красноярске продолжается благоустройство Торгашинского хребта. К концу августа лестница, ведущая на вершину хребта, и пространство вокруг заметно преобразится.
-
«Любовь» на Татышеве благоустроят в этом году
Проектировщика нашли еще весной и теперь приступают к реализации проекта.
-
-
На Октябрьском мосту Красноярска поменяли схему движения
Изменения, в основном, касаются съездов на остров Татышев. Новая схема будет действовать при движении в обе стороны.
-
-
Благоустройство площади у Музыкального театра должны завершить к концу августа
Основные благоустроительные работы завершатся к концу лета, останется дождаться уличной мебели и доработать фасад. Об этом сообщил губернатора Красноярского края Александр Усс.