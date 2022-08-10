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В Красноярске осветят остров Отдыха

В Красноярске осветят остров Отдыха
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: pasja1000

Уличное освещение появится на участке от центра «Спортэкс» до дамбы на Абаканской протоке. До конца осени на этом участке появится 31 опора, на каждой разместят светодиодные светильники.

#НОВОСТИ

Отметим, эта дорога пользуется популярностью у красноярцев. О том, чтобы сделать там освещение, жители города просили еще во время подготовки к Универсиаде.

Тогда на этом участке обновили пешеходную дорожку, поставили урны и скамейки.

Отметим, в этом году власти Красноярска уделяли большое внимание благоустройству общественных пространств.

Как ранее DK.RU сообщал, второй этап реновации проходит в озере-парке «Октябрьский». На острове Молокова планируют построить пляжный комплекс, работы по обустройству территории начались и в мкр Покровский. До конца лета в сквере "Яблоневый сад построят веревочный парк и установят автомат для зарядки телефон. Кроме того, на модернизацию закрыли популярное у горожан пространство «Каменка».  

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Автор: Юлия Тарабан
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