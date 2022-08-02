В Красноярском парке «Октябрьский» стартовал второй этап благоустройства

Специалисты проводят работы поэтапно, чтобы не создавать неудобства отдыхающим в парке. Это уже второй этап благоустройства — первый был завершён в 2021 году.

В рамках второго этапа благоустройства в парке оборудуют парковку, детские площадки, площадку для выгула собак, пешеходную дорожку и смонтируют освещение. Также предусмотрено видеонаблюдение и система речевого оповещения.

Кроме того, в парке планируют оборудовать бассейн, поэтому на данной этапе специалисты установят систему водоподготовки. Будущий бассейн будет соединен с детской площадкой «Тропой здоровья».

На входной группе появится официальный логотип парка.

«Сейчас мы занимаемся парковкой и площадкой для выгула собак, позже перейдем к освещению, установке детской площадки и домика хоббита», — рассказал Сергей Ганжин, директор МАУ «Красгорпарк».

Напомним, торги на второй этап благоустройства озера-парка «Октябрьский» были объявлены в июне 2022 года.

Перед тем, как начать реновацию территории, власти провели встречи с жителями, чтобы услышать их пожелания и предложения.

Ранее DK.RU сообщал, что на острове Молокова появится пляжный комплекс. Реализация проекта займет несколько лет.

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